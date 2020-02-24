Пограничники введут дополнительные меры безопасности из-за вспышки коронавируса в Италии
Украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии.
Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".
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Демченко отметил, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение. И если у них будут какие-то оговорки относительно состояния здоровья пассажиров – будут советовать им сразу обратиться к медикам и информировать медицинский персонал в аэропортах.
Демченко подчеркнул, что украинские пограничники делали это с самого начала обострения ситуации из-за распространения коронавирус в мире, и сейчас просто будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.
Какова ситуация в Италии с коронавирусом
В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 24 февраля уже известно о 203 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.
В каких регионах Италии есть люди зараженные коронавирусом COVID-19:
- Ломбардия – 165 человек;
- Венето – 22 людей;
- Пьемонт – 9;
- Эмилия-Романья – 3;
- Лацио – 1 (двое уже выздоровели).
Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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