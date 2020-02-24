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Пограничники введут дополнительные меры безопасности из-за вспышки коронавируса в Италии

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Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua

Украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии.

Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Интерфакс-Украина".

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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко
“За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений”.

Демченко отметил, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение. И если у них будут какие-то оговорки относительно состояния здоровья пассажиров – будут советовать им сразу обратиться к медикам и информировать медицинский персонал в аэропортах.

Демченко подчеркнул, что украинские пограничники делали это с самого начала обострения ситуации из-за распространения коронавирус в мире, и сейчас просто будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.

Какова ситуация в Италии с коронавирусом

В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 24 февраля уже известно о 203 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

В каких регионах Италии есть люди зараженные коронавирусом COVID-19:

  • Ломбардия – 165 человек;
  • Венето – 22 людей;
  • Пьемонт – 9;
  • Эмилия-Романья – 3;
  • Лацио – 1 (двое уже выздоровели).

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Лечение Здоровье Госпогранслужба Профилактика заболеваний
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