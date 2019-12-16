Погрожують розправою: хто блокує зниження цін на ліки у Раді

Минулого тижня депутати не захотіли проголосувати законопроєкт про зниження цін на ліки. Законопроєкт, який забере надприбутки у фармацевтичних компаній, але дозволить знизити ціни на ліки для пацієнтів. Натомість депутатам, які просували цей закон, прямо на комітеті почали погрожувати "відбити бошки" представники фармацевтичних компаній.

Що передбачає законопроєкт

"Слуги народу" відмовилися голосувати за законопроєкт про зниження цін на ліки. Закон, який дозволив би українцям купувати ліки по такій ціні, як в Польщі чи Туреччині, а не возити їх контрабандою через кордон, тому що там вони дешевші.

К слову: Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади

Чому? Тому, що це невигідно фармацевтичним компаніям, які втратять на цьому надприбутки. От уявіть собі, що сьогодні в Україні препарат для лікування СНІДу коштує в 3 рази дорожче, ніж у всіх розвинених країнах.

За одну пігулку, одну лише пігулку, наша країна платить 53 центи, замість 15 центів, як всі розвинені країни. Тобто держава переплачує на кожній пігулці, не пачці, а пігулці – близько 10 гривень. А знаєте чому? Тому що в Україні патенти на ліки діють до 40 років, а у світі максимум 25. Уявіть, 40 років в нас заборонений продаж будь-яких аналогів препарату, які вже купують у всьому іншому світі.

Мало того, оскільки аналоги і конкуренція заборонені, то компанія може виставляти будь-яку ціну на препарат. Будь-яку! І ти або платиш, або помираєш.

Тому ті ж ліки проти СНІДу, без яких хворий помре в Україні коштують в 3 рази дорожче, ніж в інших країнах. У розвинутих країнах патент на ліки проти СНІДу закінчився у 2016 році, а в нас уявіть буде діяти аж до 2026 року.

За даними пацієнтських організацій, всі роки штучного продовження дії патенту держава переплатить 135 мільйонів доларів. 135 мільйонів доларів – це близько 3,2 мільярда гривень, або 8 річних бюджетів дитячої лікарні Охматдит. Ви лише уявіть, ми замість того, щоб 8 років підряд утримувати найбільшу в Україні дитячу лікарню Охматдит – віддаємо ці гроші фармацевтичній компанії за штучну монополію.

Скільки переплачують українці за ліки

Ще однією пропозицією законопроєкту, за який "фарммафія" погрожувала депутатам була можливість легально завозити з-за кордону зареєстровані в Україні ліки, які там дешевші.

Стоит знать! Елітні авто та маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка

От уявіть, наприклад, препарат "Зокор" для лікування серцево-судинних хвороб в Україні коштує 216 гривень, а в Польщі – 67. Виробник той самий, просто в Польщі фармкомпанія не може диктувати ціну на ліки, а в Україні може. Тому в Польщі цей препарат коштує в 3,5 рази дешевше.

Або препарат "Сіофор" для лікування цукрового діабету. Ціна в українських аптеках 107 гривень, а в Польщі – 35. І знову ж таки, тому що в Польщі виробник не може диктувати ціну дистриб’ютору, а в Україні – будь ласка.

Законопроєкт закріплював просте правило – хочете офіційно ввозьте ліки з Польщі, хочете з Туреччини і продавайте в Україні, якщо вони тут зареєстровані. Просто наклейте український стікер з назвою і інструкцією.

Але ж ні, тут знову здійнявся ґвалт, як це так возити без контролю будуть? Що тільки зареєстровані вже в Україні? Ні, не можна, бо якщо фармацевтичні компанії не проконтролюють і свою накрутку не поставлять – як це так? Як це українців перестануть обдирати втридорога за ліки? Тепер ви розумієте, чому за таке та інші пропозиції законопроєкту "фарммафія" готова погрожувати депутатам? Це ж мільярди, яких не дорахуються їх кишені. Вони готові будуть піти на все, аби лише не допустити цього.

Якими статками володіють представники фармацевтичної компанії

Декларація представника звичайної української фармацевтичної компанії, який, до речі, погрожував депутатам на комітеті, вражає своїми даними. Олександр Чумак, який збирався дослівно "бошки відбивати" депутатам, має 2 величезних будинки під Києвом, 5 квартир, одяг за десятки тисяч, елітні авто, шуби по 30 тисяч доларів в дружини. А ще більше ніж 2 мільйони доларів заощаджень.

Довідка! Під час засідання комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 27 листопада колишній радник очільниці МОЗ Зоряни Скалецької Олександр Чумак у грубій формі начебто дав команду "валити" законопроєкт про зниження цін на ліки в Україні. За словами депутатки "Голосу", коли Стефанишина представила законопроєкт 2089 про зниження цін на ліки в Україні, Чумак сказав: "Давайтє начінайтє, бо я щас їм бошкі атабью".

Чи треба пояснювати, що зниження цін на ліки і можлива втрата такого високого заробітку не зупинить представників фармацевтичних компаній ні перед чим.



Олександр Чумак

Вони підуть на все, аби лише не допустити зниження цін на ліки для звичайних українців, які влазять в борги або навіть продають житло і стають безхатченками, аби лише врятувати своїх близьких.