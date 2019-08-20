Почему возникает сильная грусть во время похмелья

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Почему грустно с похмелья – похмельный синдром
Похмелье и депрессия / unsplash.com

Утро с чувством вины, уныния и раздражения – нормальная ситуация во время похмелья. Такое состояние называют hangxiety или "психологическое похмелье", и у него есть физиологическое объяснение.

Алкоголь вызывает выброс серотонина и дофамина. Первый гормон помогает справляться с переживаниями и почувствовать себя в норме. Второй имеет более сильное действие: вызывает эйфорию и ощущение праздника – такое же, как при выигрыше в лотерею или объятиях с любимыми.

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Плохая новость в том, что длится это недолго. Когда алкоголь не поступает, гормон приходит в норму и дофаминовый праздник заканчивается: на таком контрасте падает настроение, может появиться чувство тревоги, паника, депрессия, раздражение.

Интенсивность ощущений у всех разная, но у тревожных людей обострение сильнее – особенно, если они выпивают, чтобы успокоить нервы, забыть о переживаниях или неудачном дне.

Что делать, если грустно во время похмелья?

Так что если вам неспокойно утром после веселья – постарайтесь просто отдохнуть. Когда организму станет легче физически, переживания пройдут.

Алкоголь негативно впливає на вироблення серотоніну
Алкоголь негативно влияет на выработку дофамина

Однако имейте в виду, что с каждой вечеринкой запасы серотонина истощаются. Справляться с переживаниями без алкоголя становится сложнее, и, чтобы расслабиться, его требуется все больше. Поэтому если вы регулярно просыпаетесь в ужасном похмелье – возможно, это повод задуматься и позаботиться о своем здоровье.

Безопасные дозы алкоголя

Безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин, по версии Британского министерства здравоохранения – не более 14 порций в неделю.

Это примерно шесть бокалов 4% пива по 500 мл или шесть бокалов вина 175 мл средней крепости или четырнадцать шотов виски по 25 мл.

При этом безопаснее употреблять это количество не за раз, а равномерно в разные дни, чередуя с безалкогольными днями.

Если пить больше – повышается риск развития заболеваний печени и сердца, высокого давления, психологических проблем и даже рака.

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Теги: Новости Здоровье Алкоголь Здоровье Здоровая жизнь Психология Депрессия
Источник: Здоровье 24
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