Появились новые лекарства против коронавируса: это препарат от давления

Ученые из США начинают тестировать препарат, который снижает артериальное давление, в терапии COVID-19. Сейчас уже удалось установить, что препарат снижает риски так называемого цитокинового шторма – опасного осложнения COVID-19, которое считается главной причиной смертности от коронавирусной инфекции.

Препарат Празозин применяют для снижения артериального давления и при сердечной недостаточности. Доклинические эксперименты доказали, что препарат блокирует активность гормонов катехоламинов и снижает уровень цитокинов. Именно катехоламины и цитокины усиливают воспаление и приводят к тяжелым осложнениям. Данные о начале тестирования препарата опубликовал сайт Института Джона Хопкинса.

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Согласно предварительным данным другого ретроспективного исследования, лекарства также снижают риск смертности от других вирусных инфекций до 55%.

Лекарство против давления могут быть действенными в терапии COVID-19

Авторы исследования из Университета Джона Хопкинса установили, что Празозин может снизить риски воспаление легких, если препарат больному назначат в начале болезни.

Однако у людей с уже воспалительным и тяжелым состоянием при коронавирусной болезни препарат вряд ли сработает.

Несмотря на широкое применение препарата у сердечников, для подтверждения его эффективности для лечения COVID-19 нужны контролируемые клинические исследования.

Важно! Пока нет эффективных лекарств против коронавируса. Все препараты, применяемые в настоящее время – экспериментальная терапия. Все они одобрены для применения только потому, что они доказали свою эффективность при других заболеваниях.

Любые лекарства могут иметь непредвиденные побочные эффекты, если их использовать экспериментально для лечения других специфических состояний, поэтому важно сначала оценить безопасность Празозина,

– предупредили авторы исследования.

Празозин еще не прошел всех этапов проверки

Ученые уже подали заявку в FDA на проведение клинических исследований и надеются на старт испытаний в скором времени.

Поэтому, не следует делать поспешные выводы, препарат должен пройти еще не один этап исследования, проверок и тестирований. Не следует также покупать лекарства самостоятельно и принимать их для профилактики. Это может иметь необратимые негативные последствия для вашего здоровья.