Поймали организатора трех "реабилитационных центров", где пытали людей

В течение трех лет 34-летний житель Львова организовал деятельность трех центров для пребывания и платного "лечения" лиц от алкогольной и наркотической зависимости.

В так называемых реабилитационных центрах лиц удерживали против их воли, заставляли работать и жестоко наказывали за малейшие нарушения режима, рассказали ZAXID.NET в полиции Львовщины.

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Никакой квалифицированной медицинской помощи "пациенты" не получали, а месячная плата за "лечение", которую платили родственники удерживаемых составляла от 7 до 12 тысяч гривен.

У "пациентов" изымали мобильные телефоны, а при попытке самовольно покинуть помещение центра были предусмотрены жестокие наказания. Некоторых пациентов помещали в учреждения принудительно,

– рассказали в полиции.

Психологическое и физическое насилие в отношении удерживаемых применялось за любые другие нарушения так называемых правил пребывания в реабилитационном центре.

Сколько людей удерживали в этих незаконных заведениях пока неизвестно.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины, ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины и ч.2 ст. 127 (пытки) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование.

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