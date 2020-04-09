Пока не изобретут вакцину против коронавируса, карантин продлится, – исследование

Страны хотят ослабить карантинные ограничения и позволить людям снова посещать общественные места и работать. Но им придется пристально следить за новыми случаями заражения и изменять имеющиеся ограничения до тех пор, пока не появится вакцина против COVID-19.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование китайских специалистов.

Читайте также: Респиратор или маска: что лучше защитит

Действия Китая в борьбе с COVID-19

Пекин взял под жесткий контроль повседневную жизнь своих граждан. Это позволило покончить с первой волной COVID-19, – признали ученые из Гонконга.

Впрочем, угроза второй волны заболевания вполне реальна.

Хоть эти меры контроля, очевидно, сократили количество случаев заражения до очень низкого уровня, без коллективного иммунитета против COVID-19 распространение запросто может снова усилиться. Потому что бизнес, заводы и школы постепенно возобновляют работу,

– отметил профессор Джозеф Т. Ву из Университета Гонконга.



Сейчас Китай ослабил карантин, открыли город Ухань – эпицентр вспышки / Фото Unsplash

Китай смог уменьшить так называемое репродуктивное число вируса – речь идет о показателе, который указывает, сколько людей один больной COVID-19 человек может заразить.

Раньше эта цифра в Китае достигала 2–3, теперь она меньше единицы. Но ученые предостерегли, что в случае восстановления нормального темпа жизни и слишком быстрого снятия всех ограничений репродуктивное число снова возрастет.

Поиск баланса между восстановлением экономической активности и сохранением репродуктивного числа ниже единицы – это лучшая стратегия до тех пор, пока эффективная вакцина станет широко доступной,

– заявил Ву.

Авторы в заключении отметили, что если меры контроля и ослаблять, то только постепенно. Если допустить скачок уровня заражения, это принесет более высокие потери для здоровья и экономики, даже если жесткие ограничения снова вернуть назад для остановки вспышки.

Коронавирус в мире: кратко о главном

Коронавирус обнаружили в 184 странах мира.

Количество инфицированных во всем мире – 1 миллион 490 тысяч человек, умерли от COVID-19 почти 89 тысяч больных, выздоровели – более 332 тысяч.

США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Италию и Китай. В США зафиксировали 432 тысячи случаев COVID-19.

После США самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Испании – свыше 148 тысяч больных.

Наибольшее количество летальных случаев в Италии – более 17 тысяч.

В большинстве стран, где зафиксированы вспышки, ввели карантинные ограничения.

Вакцины и лекарств пока нет. Исследования и разработки начали несколько десятков научных групп.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.