Пока не изобретут вакцины, коронавирус не исчезнет, – ВОЗ

Человечество не преодолеет коронавирус пока не изобретут вакцины против COVID-19. Вакцинация населения должна быть высокой, только тогда коронавирус исчезнет. ВОЗ призвала государства разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии.

Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, пишет NBC news.

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Мы не очень уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество в течение довольно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас,

– сказал он.

Также представитель ВОЗ отметил, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии и быстрой организации изоляции больных.

Каждая страна должна иметь такой потенциал, – сказал представитель ВОЗ.

Важно! Сейчас не существует ни лекарств, ни вакцины против коронавируса. Если Вам их предлагают купить – это спекуляции и мошенничество.



Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала

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