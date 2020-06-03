30 апреля показатель летальности вследствие коронавируса на территории Украины составил 2,5%, а в начале июня составляет уже 3%.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 59,3 на 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Поскольку лекарств и вакцины против COVID-19 не существует, социальная дистанция и личная гигиена пока что являются лучшими методами профилактики. В Центре общественного здоровья отметили, что, несмотря на ослабление карантинных ограничений, их все равно необходимо тщательно соблюдать.

Поскольку коронавирус может долгое время жить на поверхностях, социальная дистанция и мытье рук помогают снизить риск заражения.

Соблюдая расстояние с другими людьми, вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть в ваш организм во время кашля или чихания, что может стать причиной инфицирования COVID-19,

– говорится в сообщении.

Как избежать заражения коронавирусом: актуальные советы ЦОЗ

Во время покупок держитесь не ближе 1 метра от других людей. По возможности заказывайте доставку продуктов онлайн.

В ресторанах или кафе не садитесь за один столик в компании больше 4 человек.

Практикуйте бесконтактные поздравления, воздержитесь от объятий и поцелуев с друзьями.

Придерживайтесь респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку (после этого ее необходимо выбросить). А если салфетки нет – в сгиб локтя.

Как можно чаще мойте руки в течение 20 – 40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%.

В случае болезни свяжитесь с врачом и самоизолируйтесь дома. Если живете не сами, изолируйтесь и от своих сожителей, особенно если с вами проживают старшие люди.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала