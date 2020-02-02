Покер с котом и азартные игры на защитные маски: как китайцы развлекаются на карантине - видео
Во многих китайских городах объявили карантин и строгие меры безопасности из-за стремительного распространения смертоносного коронавируса в стране. Людей просят не выходить на улицу, а в случае такой необходимости надевать защитные медицинские маски. Впрочем, китайцы стараются не унывать.
Дома на карантине они придумывают себе веселые и странные занятия. Чтобы развлечь всех, кто находится на вынужденных каникулах и боится заболеть, они запустили в сети флешмоб под названием "Путешествие в мою квартиру". Причудливые развлечения распространяют преимущественно в приложении TikTok.
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Так, некоторые в пижаме и маске ловят рыбу из домашнего аквариума.
Еще один китаец на карантине играет в бильярд. Впрочем, вместо шаров в него помидоры, а кием служит карандаш.
Кто-то играет в покер с котом. Кажется, пушистик не против.
А еще некоторые играет в китайскую азартную игру маджонг не на деньги, а на медицинские маски.
Как еще развлекаются китайцы:
Между тем пустые улицы их городов выглядят так:
Пустые улицы Шанхая / фото Getty images
... и Гонконга / фото Getty images
На улицах китайских городов – пусто: видео