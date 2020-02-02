24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Покер с котом и азартные игры на защитные маски: как китайцы развлекаются на карантине - видео

34 Читати новину українською
Как себя развлекают китайцы / Скриншот с видео

Во многих китайских городах объявили карантин и строгие меры безопасности из-за стремительного распространения смертоносного коронавируса в стране. Людей просят не выходить на улицу, а в случае такой необходимости надевать защитные медицинские маски. Впрочем, китайцы стараются не унывать.

Дома на карантине они придумывают себе веселые и странные занятия. Чтобы развлечь всех, кто находится на вынужденных каникулах и боится заболеть, они запустили в сети флешмоб под названием "Путешествие в мою квартиру". Причудливые развлечения распространяют преимущественно в приложении TikTok.

Интересно: В Китае дроны предупреждают об опасности коронавируса: один накричал на женщину без маски – видео

Так, некоторые в пижаме и маске ловят рыбу из домашнего аквариума.

Еще один китаец на карантине играет в бильярд. Впрочем, вместо шаров в него помидоры, а кием служит карандаш.

Кто-то играет в покер с котом. Кажется, пушистик не против.

А еще некоторые играет в китайскую азартную игру маджонг не на деньги, а на медицинские маски.

Как еще развлекаются китайцы:

Между тем пустые улицы их городов выглядят так:


Пустые улицы Шанхая / фото Getty images


... и Гонконга / фото Getty images

На улицах китайских городов – пусто: видео

 

СБУ задержала пограничника, который бежал со службы и 5 лет прятался в России фото
сегодня
246
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Курьезные новости Китай Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 10:23 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
Анастасія Кушпіт 6279
24 января 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
Богдан Мірошниченко 4230
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 2398
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 2015
17 января 21:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
58790
Новости
Больше новостей
Залиште відгук