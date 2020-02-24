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Полезные свойства пряностей и специй: Супрун

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/ unsplash.com

Пряности и ароматические травы не являются лекарствами, впрочем польза некоторых из них действительно доказана. И так, острая пища не вызывает гастрит или язву – она может лишь усилить симптомы.

О пользе пряностей Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook.

К теме: Что нужно есть для здоровья сосудов, – Супрун

Почему не стоит пренебрегать пряностями

  • Пряности уменьшают риск преждевременной смерти. Даже с учетом всех рисков, выравниванием по возрасту и при длительном исследовании добровольцев, употребление перца чили уменьшает абсолютный риск преждевременной смерти на 12%. Острая пища, содержащая красный перец и кориандр в малых количествах может даже стимулировать кровообращение и образование слизи в желудке, что защищает желудок от повреждения и усиливает регенерацию.
  • Пряности помогают употреблять меньше соли. К примеру, регулярное потребление красного острого перца увеличивает чувствительность к соли, поэтому меньшего количества соли будет достаточно, чтобы еда смаковала. Зато ваниль (даже синтетическая) увеличивает чувствительность к сладкому, благодаря чему сахара можно добавлять меньше.
  • Пряности хорошо влияют на метаболизм жиров и баланс липопротеинов и могут снижать риск атеросклероза. Этот эффект присущ красному перцу, чили, чесноку, корице, имбирю, анису, гвоздике, семени кориандра, шафрану, розмарину и семени укропа. К слову, польза кардамона в улучшении биохимических показателей при неалкогольном ожирении печени клинически доказана.
  • Пряности хорошо влияют на чувствительность к инсулину, особенно корица. Впрочем, не стоит путать корицу с декоративной кассией, ведь в ней есть кумарин, который токсичен в больших количествах. Лавровый лист, тимьян, лакрица, черный перец, майоран и укроп имеют противодиабетические эффекты.


Специи – это не только вкусно, но и полезно / Unsplash

  • Пряности не заменяют консерванты, но все же известно, что черный перец, красный перец, имбирь, куркума, орегано, тимьян, кориандр, майоран, и укроп помогают пище храниться дольше.
  • Куркумин полезен для кишечной микрофлоры. Употребление курмкумина с черным перцем повышает его биодоступность на 40%.
  • Перец чили, а именно капсаицин в нем, мешает адресной миграции нейтрофилов – клеток крови, которые выделяют свободные радикалы и участвуют в воспалительных процессах. Чтобы попасть в место воспаления, они должны протиснуться между клетками сосудов. Этому перец чили и мешает, таким образом останавливая лишнее воспаление в тканях.
  • Куркумин, имбирь, кайенский перец, чеснок и корица обладают противовоспалительными свойствами, и их советуют включать в рацион людей с ревматоидным артритом. Они не заменят лекарства, но станут вспомогательным фактором.
  • Компоненты красного перца, куркумин и ментол, в сочетании с рационом, богатым омега-3 жирными кислотами способствуют потере веса.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Ульяна Супрун Здоровое питание
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