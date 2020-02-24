Полезные свойства пряностей и специй: Супрун

Пряности и ароматические травы не являются лекарствами, впрочем польза некоторых из них действительно доказана. И так, острая пища не вызывает гастрит или язву – она может лишь усилить симптомы.

О пользе пряностей Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook. К теме: Что нужно есть для здоровья сосудов, – Супрун Почему не стоит пренебрегать пряностями Пряности уменьшают риск преждевременной смерти . Даже с учетом всех рисков, выравниванием по возрасту и при длительном исследовании добровольцев, употребление перца чили уменьшает абсолютный риск преждевременной смерти на 12%. Острая пища, содержащая красный перец и кориандр в малых количествах может даже стимулировать кровообращение и образование слизи в желудке, что защищает желудок от повреждения и усиливает регенерацию.

. Даже с учетом всех рисков, выравниванием по возрасту и при длительном исследовании добровольцев, употребление перца чили уменьшает абсолютный риск преждевременной смерти на 12%. Острая пища, содержащая красный перец и кориандр в малых количествах может даже стимулировать кровообращение и образование слизи в желудке, что защищает желудок от повреждения и усиливает регенерацию. Пряности помогают употреблять меньше соли. К примеру, регулярное потребление красного острого перца увеличивает чувствительность к соли, поэтому меньшего количества соли будет достаточно, чтобы еда смаковала. Зато ваниль (даже синтетическая) увеличивает чувствительность к сладкому, благодаря чему сахара можно добавлять меньше.

Пряности хорошо влияют на метаболизм жиров и баланс липопротеинов и могут снижать риск атеросклероза. Этот эффект присущ красному перцу, чили, чесноку, корице, имбирю, анису, гвоздике, семени кориандра, шафрану, розмарину и семени укропа . К слову, польза кардамона в улучшении биохимических показателей при неалкогольном ожирении печени клинически доказана.

. К слову, польза кардамона в улучшении биохимических показателей при неалкогольном ожирении печени клинически доказана. Пряности хорошо влияют на чувствительность к инсулину, особенно корица. Впрочем, не стоит путать корицу с декоративной кассией, ведь в ней есть кумарин, который токсичен в больших количествах. Лавровый лист, тимьян, лакрица, черный перец, майоран и укроп имеют противодиабетические эффекты.

Специи – это не только вкусно, но и полезно / Unsplash Пряности не заменяют консерванты, но все же известно, что черный перец, красный перец, имбирь, куркума, орегано, тимьян, кориандр, майоран, и укроп помогают пище храниться дольше.

Куркумин полезен для кишечной микрофлоры. Употребление курмкумина с черным перцем повышает его биодоступность на 40%.

Перец чили, а именно капсаицин в нем, мешает адресной миграции нейтрофилов – клеток крови, которые выделяют свободные радикалы и участвуют в воспалительных процессах. Чтобы попасть в место воспаления, они должны протиснуться между клетками сосудов. Этому перец чили и мешает, таким образом останавливая лишнее воспаление в тканях.

Куркумин, имбирь, кайенский перец, чеснок и корица обладают противовоспалительными свойствами , и их советуют включать в рацион людей с ревматоидным артритом. Они не заменят лекарства, но станут вспомогательным фактором.

, и их советуют включать в рацион людей с ревматоидным артритом. Они не заменят лекарства, но станут вспомогательным фактором. Компоненты красного перца, куркумин и ментол, в сочетании с рационом, богатым омега-3 жирными кислотами способствуют потере веса. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.