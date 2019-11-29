Полгода без зарплаты: в Одессе вышли на протест работники мединститута – фото, видео

В Одессе работники мединститута вышли на акцию протеста. Все для того, чтобы их услышали и начали выплачивать заработную плату, без которой они живут уже полгода.

Возле Одесского мединститута собралось примерно полсотни митингующих – персонал студенческой клиники. Люди вышли, чтобы на них наконец обратили внимание, так как с июня им не выплачивают зарплату.

По теме: Скалецкая пообещала, что медработникам задолжали зарплату в последний раз

Протестующие пришли с плакатами "Верните нашу зарплату" и "Без денег нам холодно".

Я детская медсестра, я работаю бесплатно, хожу на работу. Мне нужны деньги на дорогу, на газ, на свет, на еду,

– подчеркнула медсестра студенческой клиники Людмила Олийниченко.



Митингующие пришли с плакатами



Работникам не выплачивают зарплату с июня 2019 года

Люди работают без зарплат из-за того, что уже больше года в Одесском мединституте идет война за власть. В прошлом году летом Минздрав уволил ректора Валерия Запорожана с должности, и на его место назначил Константина Аймедова. Первый с таким решением не согласился и подал в суд, чтобы восстановиться в должности. Но пока проходили слушания дела, Минздрава назначил исполняющего обязанности Юрия Сухина. С тех пор в универсиете царит хаос. Было даже несколько рейдерских захватов.



Работникам не платили зарплату из-за борьбы за власть в заведении

Сначала митингующие стояли под стенами учебного заведения, а потом решили перекрыть дорогу. Но, чтобы не усложнять движение, перекрывали только во время зеленого света светофора.



Митингующие также перекрывали дорогу во время зеленого света

Акция протеста длилась несколько часов. Никто из руководства учебного заведения так и не вышел к митингующим. Они в свою очередь обещают новый протест, потому что говорят: терпеть больше нет сил.