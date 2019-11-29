Полгода без зарплаты: в Одессе вышли на протест работники мединститута – фото, видео

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В Одессе работники мединститута вышли на акцию протеста. Все для того, чтобы их услышали и начали выплачивать заработную плату, без которой они живут уже полгода.

Возле Одесского мединститута собралось примерно полсотни митингующих – персонал студенческой клиники. Люди вышли, чтобы на них наконец обратили внимание, так как с июня им не выплачивают зарплату.

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Протестующие пришли с плакатами "Верните нашу зарплату" и "Без денег нам холодно".

Я детская медсестра, я работаю бесплатно, хожу на работу. Мне нужны деньги на дорогу, на газ, на свет, на еду,
– подчеркнула медсестра студенческой клиники Людмила Олийниченко.

в Одесі протестують працівники Медінституту
Митингующие пришли с плакатами

мітинг медінсутиту одеса
Работникам не выплачивают зарплату с июня 2019 года

Люди работают без зарплат из-за того, что уже больше года в Одесском мединституте идет война за власть. В прошлом году летом Минздрав уволил ректора Валерия Запорожана с должности, и на его место назначил Константина Аймедова. Первый с таким решением не согласился и подал в суд, чтобы восстановиться в должности. Но пока проходили слушания дела, Минздрава назначил исполняющего обязанности Юрия Сухина. С тех пор в универсиете царит хаос. Было даже несколько рейдерских захватов.

в Одесі протестують працівники Медінституту
Работникам не платили зарплату из-за борьбы за власть в заведении

Сначала митингующие стояли под стенами учебного заведения, а потом решили перекрыть дорогу. Но, чтобы не усложнять движение, перекрывали только во время зеленого света светофора.

в Одесі протестують працівники Медінституту
Митингующие также перекрывали дорогу во время зеленого света

Акция протеста длилась несколько часов. Никто из руководства учебного заведения так и не вышел к митингующим. Они в свою очередь обещают новый протест, потому что говорят: терпеть больше нет сил.

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Автор: Андриана Строцкая
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Протесты Зарплата Деньги Новости Одессы Новости Украины
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