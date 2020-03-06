Полиция оштрафовала черновчанку, которая распространяла слухи о коронавирусе

Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о коронавирусе Covid-19. По словам правоохранителей, недопустимо травить и дискриминировать других людей.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, женщина распространила ложную информацию о коронавирус журналистам.

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59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах.

"Не обладая проверенными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные данные через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальному напряжению, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", – говорится в заявлении.

Полиция составила административный протокол за распространение ложных слухов и наложила штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.



Коронавирус в цифрах / Инфографіка 24 канала

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