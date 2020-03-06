24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Полиция оштрафовала черновчанку, которая распространяла слухи о коронавирусе

- Читати новину українською

Полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о коронавирусе Covid-19. По словам правоохранителей, недопустимо травить и дискриминировать других людей.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, женщина распространила ложную информацию о коронавирус журналистам.

Читайте также Последние новости о коронавирусе в Украине: 9 подозрений заболевания не подтвердились

59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах.

"Не обладая проверенными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные данные через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальному напряжению, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", – говорится в заявлении.

Полиция составила административный протокол за распространение ложных слухов и наложила штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографіка 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровая жизнь Полиция
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 18:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
сегодня 13:57 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук