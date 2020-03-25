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Полиция открыла дело против клиники за сокрытие положительного теста на Covid-2019

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В Киеве одна из частных медицинских лабораторий скрыла положительный результат своего клиента на коронавирус. Поэтому полиция возбудила уголовное дело.

Узнали правоохранители о таких действиях частной клиники из-за сообщения в интернете. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, после манипуляции и ее положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

Надо знать В Украине впервые зафиксировали коронавирус у медицинских работников

По данному факту следователи Соломенского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причастных лиц к и проводят все необходимые следственные действия.

Коронавирус и частные клиники

19 марта оказалось, что киевлянин, у которого подтвердили коронавирус, сначала провел тест на наличие инфекции в частной лаборатории. Он сделал это после возвращения из Швейцарии. После положительного результата на коронавирус, частное учреждение не сообщило об этом ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья. Прокуратура Киева открыла из-за этого уголовное дело.

Важно Если частная лаборатория не сообщит о случае коронавируса, ее могут лишить лицензии

Відповідальність
Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Всего в Украине подтверждено 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Три человека умерли. Один пациент полностью выздоровел. География распространения вируса такова:

  • Черновицкая область – 38 случаев (1 летальный) 
  • Киев – 29 случаев;
  • Киевская область – 15 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)
  • Днепропетровская область – 2 случая;
  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
  • Львовская область – 2 случая;
  • Тернопольская область – 2 случая;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Черкасская область – 1 случай.
Главные новости 24 марта: 100 случаев коронавируса в Украине и почасовая оплата врачам
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Автор: Вероника Климская
Теги: Лечение Здоровье Криминал Криминальные новости Новости Киева Карантин в Украине 2020 Анализы Коронавирус в Украине Новости Украины
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