Полиция открыла дело против клиники за сокрытие положительного теста на Covid-2019
В Киеве одна из частных медицинских лабораторий скрыла положительный результат своего клиента на коронавирус. Поэтому полиция возбудила уголовное дело.
Узнали правоохранители о таких действиях частной клиники из-за сообщения в интернете. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, после манипуляции и ее положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.
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По данному факту следователи Соломенского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают причастных лиц к и проводят все необходимые следственные действия.
Коронавирус и частные клиники
19 марта оказалось, что киевлянин, у которого подтвердили коронавирус, сначала провел тест на наличие инфекции в частной лаборатории. Он сделал это после возвращения из Швейцарии. После положительного результата на коронавирус, частное учреждение не сообщило об этом ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья. Прокуратура Киева открыла из-за этого уголовное дело.
Важно Если частная лаборатория не сообщит о случае коронавируса, ее могут лишить лицензии
Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Всего в Украине подтверждено 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Три человека умерли. Один пациент полностью выздоровел. География распространения вируса такова:
- Черновицкая область – 38 случаев (1 летальный)
- Киев – 29 случаев;
- Киевская область – 15 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)
- Днепропетровская область – 2 случая;
- Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
- Львовская область – 2 случая;
- Тернопольская область – 2 случая;
- Донецкая область – 1 случай;
- Черкасская область – 1 случай.