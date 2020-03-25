Полиция открыла дело против клиники за сокрытие положительного теста на Covid-2019

В Киеве одна из частных медицинских лабораторий скрыла положительный результат своего клиента на коронавирус. Поэтому полиция возбудила уголовное дело.

Узнали правоохранители о таких действиях частной клиники из-за сообщения в интернете. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, после манипуляции и ее положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

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По данному факту следователи Соломенского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причастных лиц к и проводят все необходимые следственные действия.

Коронавирус и частные клиники

19 марта оказалось, что киевлянин, у которого подтвердили коронавирус, сначала провел тест на наличие инфекции в частной лаборатории. Он сделал это после возвращения из Швейцарии. После положительного результата на коронавирус, частное учреждение не сообщило об этом ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья. Прокуратура Киева открыла из-за этого уголовное дело.

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