Полиомиелит: как уберечься от неизлечимой болезни, которая убивает в основном детей
Эта болезнь обожает грязные руки, коварно скрывается в человеческом организме месяц, а ее главные жертвы – это дети до пяти лет. Полиомиелит – болезнь, от которой в прошлом веке спасали "железные легкие". Сейчас уберечься от нее можно другим, более простым путем.
Что такое полиомиелит
Полиомиелит распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, а чаще всего – через грязные руки, зараженную пищу и воду.
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Полиовирус является неизлечимым и может привести к осложнениям центральной нервной системы. Инкубационный период после заражения человека полиовирусом может длиться от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит. Но проявления болезни могут быть разными.
Виды болезни
Есть три вида проявлений полиомиелита:
- Отсутствие каких-либо симптомов. Болезнь может жить в человеческом организме, не проявляя себя. Это делает полиомиелит очень опасным для окружающих.
- Гриппоподобные симптомы. То есть те же самые, которые есть у человека, который подхватил вирус, например, зимой. Это лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота.
- Двигательные расстройства. Сильная боль в мышцах и что хуже всего – паралич, который может развиться с бешеной скоростью до нескольких часов. Оцепенеть могут конечности, плечи, грудь, живот или лицо.
Поражение дыхательных мышц часто приводит к смерти. При выздоровлении после полиомиелита функция пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливается. Очень редко симптомом поражения полиовирусом центральной нервной системы также бывает менингит.
Как можно вылечиться от полиомиелита
На сегодня лекарств против вируса полиомиелита не существует. У одного из 200 больных развивается деформация позвоночника и конечностей. А примерно 5% больных умирают. Преимущественно из-за нарушения дыхания при параличе дыхательной мускулатуры.
На сегодня лекарств против вируса полиомиелита не существует
История болезни
Полиомиелит – очень древняя болезнь. 2500 лет до нашей эры она появлялась в Египте. И трудно сказать, сколько существует полиомиелит. Ведь деформация костей, присущая этой болезни, могла быть и врожденной. До Второй мировой войны считали, что полиомиелитом болел и римский император Клавдий, который жил и правил империей в первом веке нашей эры.
Известная мексиканская художница Фрида Кало в детстве имела слабое здоровье. А в шесть лет Фрида заболела полиомиелитом. После болезни ее правая нога стала на несколько сантиметров тоньше левой.
Известная мексиканская художница Фрида Кало
Тридцать второй президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт в 39 лет заболел полиомиелитом. После этого он передвигался на инвалидной коляске.
Статистика заболевания
В начале 20 века начались массовые эпидемии в мире. Лидером в этих ужасных гонках стала Америка. Например, в северо-восточной части страны за один год паралич вследствие болезни получили почти 30 тысяч человек. Еще в начале 20 века эта болезнь достаточно быстро распространялась по континентам. Вылечить ее и ликвидировать тяжелые последствия было очень сложно.
Предотвращение полиомиелита
Сейчас от полиомиелита спасает вакцина. В Украине она является бесплатной, а прививать людей от острой болезни надо в детстве. До того, как американский педиатр и инфекционист Альберт Сэбин изобрел живую вакцину, лечили болезнь так называемыми "железными легкими".
Пациентов помещали в герметичную трубу с головой наружу и использовали специальный воротник для плотного охвата шеи. С помощью изменения давления внутри устройства, такие "легкие" позволяли пациентам дышать. Большинство людей, которые болели полиомиелитом, проводили одну-две недели в такой капсуле, прежде чем они могли восстановить самостоятельное дыхание. В случае постоянного паралича, пациенты жили внутри "железных легких" годами,
– пояснила экс-исполнительница обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Эту болезнь удалось преодолеть благодаря вакцине, но даже в современном мире полиомиелит существует: единичные случаи медики регистрируют в Пакистане, Афганистане и Нигерии. В Украине полиомиелит появлялся 2015 года и 2017 годах, тогда болезнь подхватили двое детей из Закарпатья – в возрасте 4 лет и 10 месяцев. По данным Министерства здравоохранения, дети не имели прививок против вируса, поэтому заработали паралитическую форму полиомиелита. В 2019 году опасная болезнь снова пришла в Украину: паралитический полиомиелит случился у двухлетнего ребенка, у которого не было прививки.
Согласно календарю профилактических прививок, оптимальное время для введения вакцин:
1 прививка – 2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина);
2 прививка – 4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина);
3 прививка – 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина);
4 прививка – 18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина);
5 прививка – 6 лет (оральная полиомиелитная вакцина);
6 прививка – 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина).
Если прививка была пропущенна, то ее можно наверстать. Противопоказаний от вакцины почти нет, а обеспечить прививки для детей, имеющих хронические заболевания, крайне важно. Потому что они являются более уязвимыми к инфекциям.
Календарь профилактических прививок
Ульяна Супрун подчеркнула, что вспышки полиомиелита в любой стране можно предотвратить только в том случае, если вакцинацией охвачены не менее 95% детей.
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