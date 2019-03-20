Политик, выступавший против вакцинации, заболел ветрянкой

Противник вакцинации Массимилиано Федрига, президент северо-восточного автономного округа Италии, подцепил ветряную оспу.

Чиновник выступал против принятия закона, который обязывает родителей делать прививки детям, сообщает The Times.

Читайте также: Вакцина от ветрянки: стоит ли делать и сколько защищает

В больнице Федрига провел четыре дня. Сейчас его выписали и отправили домой.

Ветряная оспа – что это? Это острое вирусное заболевание, поражающее поверхностные слои кожи и нервную систему. Оно также вызывает ответную аллергическую реакцию организма на проникновение вируса. При общении с больным человеком в 100% случаев происходит заражение. Предотвратить заболевание можно только с помощью прививки.

После госпитализации чиновник не изменил своего мнения. Он убеждает: ветряную оспу он подцепил не от своих детей, поскольку у них есть необходимые прививки.

Ветрянка – симптомы множественные красные высыпания на теле;

зуд;

повышенная температура тела;

увеличение лимфоузлов;

внезапная вялость и быстрая утомляемость.

Напомним, что в Италии невакцинированным детям запретили ходить в школы. Штраф за такое нарушение – до 500 евро.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.