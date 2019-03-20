Политик, выступавший против вакцинации, заболел ветрянкой
Противник вакцинации Массимилиано Федрига, президент северо-восточного автономного округа Италии, подцепил ветряную оспу.
Чиновник выступал против принятия закона, который обязывает родителей делать прививки детям, сообщает The Times.
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В больнице Федрига провел четыре дня. Сейчас его выписали и отправили домой.
После госпитализации чиновник не изменил своего мнения. Он убеждает: ветряную оспу он подцепил не от своих детей, поскольку у них есть необходимые прививки.
зуд;
повышенная температура тела;
увеличение лимфоузлов;
внезапная вялость и быстрая утомляемость.
Напомним, что в Италии невакцинированным детям запретили ходить в школы. Штраф за такое нарушение – до 500 евро.
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