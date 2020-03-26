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Политики будут лечиться в палатах, которые сами же построили, без VIP-условий, – Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не должно быть особых условий в больницах для политиков или бизнесменов и никаких VIP-палат. Они будут лечиться в тех, что построили за 28 лет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

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Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК,
– сказал он в обращении к украинцам.

Зеленский отметил, что ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучше условий, чем у обычного украинца.

Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет построили в этой стране. Возможно, тогда поймете как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле, – отметил Зеленский.

По его словам, не будет никаких исключений и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывания каких-то "шишек". Иначе будут санкции,
–  отметил Зеленский.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Владимир Зеленский Новости Здоровье Лечение
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