В Польше разработали онлайн-калькулятор, который рассчитывает вероятность смерти от COVID-19

Калькулятор подсчитывает факторы, которые могут повлиять на летальность от коронавируса. Разработчики отмечают, что вероятность умереть от коронавируса, не имея при этом сопутствующих заболеваний, составляет менее 1%.

Онлайн калькулятор, который учитывает риск смерти из-за коронавируса, создали ученые из Поморского научно-технологического парка в Польше.

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Калькулятор учитывает возраст человека, пол и наличие четырех хронических заболеваний: гипертонии, диабета второго типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Рассчитать вероятность своей смерти из-за коронавируса – онлайн калькулятор.

Разработчики отмечают, что из-за ограниченных доступных данных калькулятор не учитывает всех заболеваний, которые могут повлиять на результат.

Риск смерти от COVID-19 очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в частности ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений,

– сказал главный разработчик калькулятора и по совместительству доктор медицинских наук Петр Бандош.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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