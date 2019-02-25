Получат собственный дом и высокую зарплату: на Черкасщине приглашают на работу молодых врачей

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В Черкасской области приглашают на работу молодых врачей
В Черкасской области приглашают на работу молодых врачей / NearSay

17 тысяч зарплаты и собственный дом – в такой способ в Млиевской территориальной общине решили заманить на работу молодых медиков. Там на 6 тысяч был только один врач-пенсионер и несколько медсестер, но за небольшую зарплату специалисты отказывались ехать в село. Теперь же местные надеются, что все будет по-другому.

Врач Андрей Макаренко приехал в Млиевскую общину из Харькова. Ему предлагали работу за границей, но увидев объявление с условиями труда, специалист решил переехать в село.

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В прошлом году после создания Млиевской объединенной территориальной общины в трех селах – Млиеве, Староселье и Буде-Орловецкой – решили восстанавливать медицинскую отрасль. За год отремонтировали две амбулатории и два фельдшерско-акушерских пункта, а также закупили оборудование и препараты.

После этого взялись искать врачей, однако из необходимых троих пока нашли только одного. Поэтому решили заманить кандидатов. Сначала позаботились о достойной зарплате – приняли местную программу дофинансирования. Благодаря ней месячная зарплата составит 17 тысяч гривен. К тому же, планируют выплатить единовременную помощь после приезда – около 30 тысяч гривен.


Мы подали проект в Министерство регионального развития относительно покупки автомобиля. Если согласуют, то мы получим еще автомобиль для семейного врача,
– добавил глава Млиевского ОТГ Василий Микитенко.

В селе врач может выбрать себе любой дом или квартиру, которая продается в селе. Ее приобретут за деньги общины, а через 12 лет работы здесь – он сможет бесплатно приватизировать.

Следует отметить, что такая схема сработала – и община недавно нашла второго врача. Поэтому осталось закрыть еще одно вакантное место.

Как поощряют врачей в других областях?

Отметим, что такие предложения – не редкость по всей стране. Практически в каждом регионе молодым медикам предлагают очень выгодные условия работы. Так, Коломакская ОТГ на Харьковщине также пообещала купить жилье для молодых врачей, а еще – выплатить премию в 50 тысяч гривен в год.

На Хмельнитчине 23 амбулатории в общинах уже получили новенькие служебные машины. А вот на Львовщине территориальные общины задумались даже над тем, чтобы оплачивать студентам-медикам интернатуру, чтобы те ехали к ним на работу.

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В общем, за последние 3 года после запуска медицинской реформы в Украине на развитие сельской медицины выделили более 5 миллиардов гривен. Еще более миллиарда выделят в этом году. Деньги направят на повышение качества первичных услуг и строительство новых современных медицинской амбулаторий. В 2019 году их планируют возвести более полутысячи.

Как на Черкасщине приглашают на работу молодых врачей: смотрите сюжет журналистов 24 канала

 

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Теги: Деньги Здоровье Медицина Медицинская реформа Новости Черкасс Авто Новости недвижимости
Источник: 24 канал
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