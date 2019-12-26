Польза и вред мандарин, а главное – сколько их можно съесть: советы Супрун

Мандарины называют зимними семечками. Многие люди их чистят и поедают килограммами. Часто можно услышать мнение, что мандарины помогут при простуде. Еще мандаринам приписывают возникновение аллергии, "диатеза" (атопического дерматита).

Ульяна Супрун опубликовала подборку фактов о мандаринах и здоровье.

Читайте также: Аллергия на цитрусовые: как проявляется и как ее лечить

Какие бывают мандарины

Круглым, оранжевым, с кожурой, которую легко чистить, может быть вид (или скорее сорт) Citrus tangerina (темно-оранжевый танжерин, растение родом из Марокко) или межвидовой искусственный гибрид танжерина Citrus и clementina, известный в наших супермаркетах как клементин и непосредственно светло-оранжевый мандарин Citrus reticulata родом из Китая и Филиппин.

Есть еще несколько других видов рода Citrus, именуемых "мандаринами". Они отличаются толщиной корки, оттенками оранжевого, количеством косточек и содержанием сахара. Если желаете, чтобы мандарины легко чистить, покупайте клементины.

Культ мандаринов как фруктов, которые поедаются килограммами, похоже, существует только на постсоветском пространстве, где за железным занавесом сложилось так, что кроме холодостойких мандаринов из Грузии, в частности, Абхазии, других цитрусовых зимой и не было.



Не все люди любят есть мандарины/Фото:Unsplash

Польза мандарин

В мандаринах много воды, полифенолов и флавоноидов, и 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечной микробиоты. В 200 граммах долек мандаринов 14% дневной потребности в растворимой клетчатке.

В этом же количестве 87% дневной потребности в витамине С, треть дневной потребности в каротиноидах, и 7% от необходимого количества кальция, а также магний, железо и калий.

Есть мандарины с мягким сыром или оливковым маслом – хорошая идея, ведь жиры помогут каротиноидам усвоиться в кишечнике.

Впрочем, мандарины сладкие. Те же 200 граммов долек содержат 20 граммов сахара.

Сколько можно съесть мандаринов

Взрослому человеку, который не худеет, не имеет сахарного диабета 1 типа на сутки нужно 225-325 г углеводов. Это и картошка, и каши, и хлеб, и лактоза в молоке, и тортики, и фрукты. Поэтому если вы планируете под рождественское кино "заточить" 600 граммов "чищенных" мандаринов (это примерно 60 граммов сахаров), то на четверть сократите в тот день потребление других углеводов.

Лучше, все же, есть не все мандарины за раз, чтобы уровень глюкозы крови сильно не повышался.

Детям, соответственно, углеводов надо значительно меньше, поэтому следует либо есть несколько мандаринов, либо отказаться от углеводов в тот день.

Впрочем, согласно австралийским рекомендациям по питанию, детям надо есть 1 порцию фруктов в день, то есть 1 мандарин.

Взрослым – по две порции. Только беременные женщины и подростки могут себе позволить три мандарина, а кормящим мамам, можно "аж" четыре.

Канадские рекомендации четко не ограничивают в поглощении фруктов: чем больше фруктов, тем меньше риск сердечно-сосудистых болезней.



Фрукты – лучший десерт/Фото:Unsplash

Вывод

Мы делаем такой вывод: мандарины – это прекрасный десерт. Лучше пол килограмма мандарин, чем кусок торта. Но о здравом уме забывать не стоит.

Сочетание мандаринов или других фруктов с алкоголем оставит в желудке приятную легкость, но спрячет все тот же сахар в жировую ткань.

Учитывая сахар, калий, кальций и магний, и большое содержание воды мандарины можно считать неплохим вариантом для утра после праздников.

"Но ведь от мандаринов высыпает!" – так, детство многих людей было омрачено запретом есть цитрусовые.

Впрочем, стоит понимать, что атопический дерматит, когда появляются красные пятна, это одно, не аллергическая крапивница, когда есть розовые пузырчатые высыпания – это другое, а аллергия, когда отекает язык, губы, болит живот – это третье. И это не исчерпывающий перечень причин высыпаний.

У любого мандарины не вызывают пищевую аллергию, лишь у чувствительных к ним людей. Мандарины и аллергии связаны там, где эти фрукты выращивают, и причина кроется в пестицидах, применяемых для обработки деревьев и урожая.

Если такие люди едят продукты с гистамином (что есть в мандаринах), то может возникать диарея, головная боль, слезы и насморк, крапивница, атопический дерматит и падение давления.

Цитрусовые, вместе с алкоголем, соленой рыбой, маринованными огурцами и колбасой как раз и могут провоцировать такую "псевдоалергию" и действие гистамина. Но не у всех — только у чувствительных людей.

Мандарины созревают только на дереве, в отличие от яблок или бананов. Чтобы перевозить мандарины, и не потерять груз из-за плесневых грибов и ударов, их обрабатывают фунгицидами или полиэтиленом.



Мандарины обрабатывают пестицидами/Фото: Unsplash

Поэтому: даже если видите среди горы мандаринов плесневые фрукты, не гнушайтесь этой горой и набирайте невредимые – эта партия, вероятно, мало обработана, но мойте мандарины все равно.

Если вы решили использовать для чего-то кожицы сортовых мандаринов, которых зимой собираются целые килограммы, имейте в виду – там есть остатки пестицидов. Сейчас наиболее действенным способом уменьшить содержание пестицидов в фруктах замачивание и их растворы соды.

Мандарины имеют кислую реакцию — их pH составляет от 3 до 3.5. Из всех цитрусовых они наименее кислые. Но кислотность ниже 5.5, вредит эмали зубов. Поэтому после поедания мандаринов следует прополоскать рот, а затем тщательно почистить зубы.

Прискорбно напоминать, но "ударные дозы витамина С" не лечат простуды, поэтому мандаринами лечиться не получится. Но да, достаточное потребление витамина С частично предотвращает простудное заболевание, да и витамин С нам всегда нужен.