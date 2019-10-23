Теряют ли замороженные ягоды витамины

Ягоды – источник витаминов, а потому их так любят замораживать на зиму. Некоторые считают, что в процессе заморозки ягоды теряют полезные свойства. И так ли это на самом деле?

Летом мы имеем прекрасную возможность наслаждаться вкусовыми качествами и полезными свойствами ягод. Однако, осенью и зимой возможности потреблять их – снижаются, а потребность остается.

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Поэтому, встает выбор – покупать ягоды, привезенные из теплых стран или выбрать замороженные.

Полезные свойства замороженных ягод

Доказано, что особых отличий в свойствах замороженных ягод по сравнению со свежими нет. Пользу заготовленного продукта зависит от типа заморозки и вида ягод. Специалисты также утверждают, что не в сезон гораздо полезнее употреблять замороженные ягоды, чем те, что привезены из теплых стран.

Фрукты "коммерчески собираются на пике зрелости, а затем быстро замораживаются в жидком азоте", что помогает сохранить питательные вещества. А во время транспортировки из теплых стран, они могут если и не испортиться, то потерять часть полезных свойств.

Максимальное количество ценных и полезных веществ во фруктах содержится при сборе урожая. С течением времени, их количество уменьшается, а, значит, и витаминов организм получит намного меньше.

Большим преимуществом является низкая калорийность замороженных фруктов, в отличие от компотов, джемов, варенья, содержащих много сахара.

Ягоды содержат множество витаминов группы В, С, А и минеральных веществ, которые просто необходимы в зимний период, когда человеческий организм истощается и страдает авитаминозом.

Какие ягоды стоит замораживать

Ягоды замораживают как целыми, так и кусочками. Можно замораживать их как в сиропе, так и в виде пюре.

Для пюре понадобится блендер – это идеальный вариант для персиков.

А вот абрикосы и сливы можно замораживать любым способом, удобно – половинками.

Груши перед заморозкой рекомендуем вымыть, просушить, удалить из них сердцевину, порезать и варить в течение нескольких минут в сладкой воде. И морозить их лучше в сиропе.

Смородину замораживают сухим способом, положив ее в контейнеры или целлофановые пакеты, а также в виде пюре, причем как с сахаром, так и без него.

Ягоды следует тщательно перебрать, удалить плодоножки и листья.

Черешни и вишни замораживают с косточками и без. Можно – в сахаре.

Также ягоды можно морозить в виде ассорти. Это удобно для компотов и выпечки. Пирог-плетенка, вкусные пирожки из слоеного теста, кексы, чизкейки с ягодами – идеально к чаю и кофе.

Важно замораживать ягоды порционно – в удобном для вас объеме, ведь повторно их замораживать недопустимо. Кроме того, можно отбирать нужное количество ягод с одной большой емкости.

А еще замороженные ягоды можно превратить в домашнее мороженое.

Как замораживать свежие ягоды

Замораживание бывает шоковое и сухое. Первое, возможно благодаря встроенной в современные морозильные камеры функции "быстрое замораживание", идеально сохраняет первоначальные вкусовые качества продуктов, а также их внешний вид.

Отобранные чистые плоды и ягоды замораживают в пакетах или контейнерах.

Сухой способ предусматривает замораживание продуктов в открытом виде. Ягоды, фрукты и овощи моете, сушите, выкладываете, как вариант, на разделочную доску и ставите на некоторое время в морозилку, а уже после этого прячете в любую емкость.

Замораживайте ягоды небольшими партиями в два захода. Разложите ягоды на поддоне или доске в один слой и оставьте в морозилке на 3-5 часов. Пересыпьте замороженный продукт в пластиковый контейнер с крышкой.

Оптимальная температура хранения от -18 ºC до -20 ºC: при таких условиях срок годности увеличивается до 10-12 месяцев.

Наклейте на контейнер "памятку" с датой упаковывания – ягоды могут храниться в морозилке максимум год.

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