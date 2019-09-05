Польза винограда: витамины, минералы, полезный сахар
Виноград – один из самых любимых ягод осени. Он имеет множество полезных свойств и почти не имеет противопоказаний, поэтому его можно есть практически всем.
Виноград заслуживает быть частью вашего рациона, ведь эти вкусные ягоды полезны как для отдельных органов и их систем, так и для общего здоровья и самочувствия.
Виноград может стать здоровой альтернативой любому десерту, если вы любите сладкое. Диетологи рассказали подробнее, какова же польза винограда для организма.
Читайте также: 3 самых полезных сорта винограда
Полезные свойства винограда для здоровья и долголетия
Виноград содержит много полезных веществ, особенно витаминов С и К. В чашке винограда (примерно 150 г) содержится 150 ккал, 27,3 г углеводов и 1,4 г клетчатки. А еще витамины и микроэлементы:
- витамин С-27% от рекомендованной суточной нормы;
- витамин К – 28%;
- медь – 10%;
- калий – 8%;
- тиамин – 7%;
- рибофлавин и витамин В6 – по 6%;
- марганец – 5%.
Витамин К важен для свертывания крови и здоровья костей, а витамин С – отличный антиоксидант.
Виноград защищает от хронических заболеваний
Все благодаря антиоксидантам, которые содержит виноград. Такие соединения защищают клетки от свободных радикалов и, следовательно, повреждений. Оксидативный стресс связывают с развитием ряда заболеваний, среди которых диабет и проблемы с сердцем.
Больше всего антиоксидантов содержится в кожуре и косточках винограда. В красном винограде больше. Антоцианы, которые определяют цвет виноградинок, обладают хорошими антиоксидантными свойствами. Хорошая новость в том, что они сохраняют свои свойства во время брожения, поэтому в красном вине они тоже есть.
Расвератрол – еще один антиоксидант, который есть в винограде. Исследования доказывают, что он хорошо влияет на сердце и имеет свойство снижать уровень сахара в крови.
Кроме ресвератрола и витамина С, в ягодах есть бета-каротин, кверцетин, лютеин, ликопин и эллаговая кислота.
Больше всего антиоксидантов в кожуре и косточках винограда
Виноград снижает уровень сахара в крови
Эти ягоды хоть и имеют высокое содержание сахара – 23 г на чашку, а поэтому их считают не самым полезным продуктом и рекомендуют исключить его из своего рациона людям, которые страдают от сахарного диабета. Однако, виноград имеет не такой уж и высокий гликемический индекс – 53.
А еще он содержит микроэлементы, которые способствуют снижению уровня сахара, это доказано исследованиями. В частности, такого эффекта удается достичь из-за расвератрола, он повышает чувствительность к инсулину: организм эффективнее использует глюкозу, следовательно, в организме ее остается меньше.
Виноград полезен для здоровья глаз
И за это тоже отвечает ресвератрол. Он защищает сетчатку глаза от ультрафиолета. Как результат, снижается риск возрастной макулярной дегенерации. Кроме того, такая действие способны защищать от глаукомы, катаракты и заболеваний глаз, связанных с диабетом.
Кроме того, виноград содержит еще два антиоксиданта – лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от ультрафиолета.
Виноград улучшает память
А еще помогает сконцентрироваться. Исследования показали, что виноград способствует лучшей работе мозга. Улучшает память, внимание, речь – у пожилых людей, а у молодых – улучшает навыки запоминания и восприятия новой информации.
Виноград полезен для здоровья костей
В ягодах содержится много минералов, которые нужны для здоровья костной ткани. Среди них кальций, магний, калий, фосфор, марганец и витамин К.
Виноград защищает от некоторых болезнетворных микроорганизмов
Проведенные исследования показывают, что виноград может защищать от бактерий и вирусов, или помогают организму бороться с ними.
В лабораторных условиях выявлено, что элементы, которые содержатся в кожице винограда, могут противостоять вирусу гриппа.
Соединения, которые содержатся в ягодах, препятствуют распространению вирусов герпеса и ветрянки, а также дрожжевых инфекций. Ресвератрол способен предотвращать размножение кишечной палочки.
Виноград помогает организму побороть вирусы
Виноград способствует долголетию
Такое свойство обеспечивает ягодам белок сиртуин – его связывают с долголетием. Исследования свидетельствуют, что он и сам способствует увеличению продолжительности жизни разных животных. Ресвератрол активирует ген SirT1.
Виноград ослабляет воспаление
Воспаление является основной причиной развития хронических заболеваний, среди которых болезни сердца и артрит. Мощными противовоспалительными свойствами опять же обладает ресвератрол. Исследования показали, что виноградный порошок в количестве, эквивалентном примерно 1,5 чашки ягод, увеличил количество противовоспалительных соединений в крови мужчин с метаболическим синдромом.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.