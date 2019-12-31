24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Действительно ли ягоды годжи так полезны на самом деле

15 Читати новину українською
Ягоды годжи: польза и вред / YouTube

Ягодам годжи приписывают множество свойств – якобы они предотвращают болезнь Альцгеймера, болезни сердца, диабет и гипертонию.

Когда любой продукт выделяется на фоне других большим содержанием каких-либо питательных веществ, его сразу называют суперфудом, после чего начинают активно продавать и рекламировать, рассказывает диетолог Александр Бурлаков.

К теме: Почему не стоит гнаться за популярностью так называемых "суперфудов"

Но есть один нюанс – множество таких исследований проводится не на людях, а на животных, чей метаболизм и пищеварительная система устроены иначе.

Такая же история произошла и со знаменитыми ягодами годжи. Нет никаких научных исследований, которые бы подтвердили пользу ягод годжи для здоровья человека. Кроме того, эти ягоды могут вызвать перекрестную аллергию и являются коагулянтами, то есть они несовместимы с некоторыми лекарственными препаратами. 


У черной смородины больше полезных свойств, чем у ягод годжи / besthomeremedies.com

У черной смородины значительно больше полезных свойств, чему  ягод годжи. И в годжи такое же количество витамина С, как в цитрусовых и клубнике.

Иногда люди тратят деньги не совсем на то, что нужно. И всем суперфудам есть аналоги из доступных продуктов, таких как: цитрусовые, яблоки, груши и сезонные ягоды.

К теме: Модные суперфуды: Супрун рассказала о пользе летних ягод

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что по традиции должно быть на новогоднем столе в год Белой Металлической Крысы
сегодня
12925
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мифы о здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
30 декабря 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
Анастасія Лукашевська 247
30 декабря 14:40 Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году
Анастасія Лукашевська 135
26 декабря 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
Вероніка Климська 351
25 декабря 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
Анастасія Лукашевська 4740
25 декабря 10:00 Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
Анастасія Кушпіт 555
Новости
Больше новостей
Залиште відгук