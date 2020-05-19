Как помочь жертве домашнего насилия
В Украине растет количество случаев домашнего насилия. Об этом свидетельствует статистика обращений в полицию. Однако, как известно, не все люди обращаются в полицию, а иногда они даже не осознают, в какой опасности живут. Какой должна быть правильная психологическая поддержка жертвы насилия – читайте дальше.
О том, как поддержать жертву домашнего насилия, написала психолог Богдана Валигура на своей странице в Инстаграме.
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Богдана Валигура сразу отметила, что мы не можем помочь тем людям, которые не готовы принять это. Жертва насилия может из-за давления с вашей стороны еще больше закрыться.
Не нужно никого спасать, пока об этом не просят,
– предупредила психолог.
Что делать, если вы узнали о факте насилия, но жертва не хочет это обсуждать или говорит, что все нормально?
- Не давите на человека, не настаивайте на том, что ему нужно бежать от абьюзера.
Главная задача заключается не в том, чтобы спасти, а в том, чтобы человек осознал реальное положение дел и чувствовал, что вы готовы помочь.
- Не лезьте с советами. Если вы действительно хотите помочь, вам стоит построить доверительные отношения и дать понять, что вы действительно беспокоитесь.
К примеру, слова "Я переживаю за тебя", "Как ты себя чувствуешь?", "Если ты захочешь, то обсудить или тебе будет нужна помощь – я рядом, ты всегда можешь ко мне обратиться".
- Распространяйте информацию, которая может натолкнуть на размышления.
Часто в случаях домашнего насилия жертва воспринимает ситуацию, как нормальную.
"Очень аккуратно подайте (жертве) информацию, которая может натолкнуть на размышления. Это могут быть статьи или видео о том, как распознать домашнее насилие", – рекомендует психолог.
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- Спросите, что произошло. Многие люди могут быть не уверены, действительно ли они стали жертвами и было насилие. Им может показаться, что это была случайность.
Поэтому важно поговорить о ситуации и подчеркнуть, что человек не виновен в насилии другого лица.
Не говорите фразы: "Почему ты так долго терпела и молчала?", "Что ты такого сделала, что он тебя ударил?».
Не говорите ультиматумы: "Или уходи от него, или прекрати мне это рассказывать".
"Жертвам насилия практически невозможно самостоятельно вырваться из круга насилия. Поэтому поддерживая такого человека, вы помогаете ему понять, что он не одинок и может найти поддержку", – добавила психолог.
Куда обращаться в случае совершения насилия?
- 102 – Национальная полиция Украина
- 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)
- 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию
- 0 800 500 225/116111 – Национальная "детская" горячая линия
- 0 800 213 100 – Единый контакт центр системы бесплатной правовой помощи
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