24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Как помочь жертве домашнего насилия

- Читати новину українською
"Любовь не должна вредить"
"Любовь не должна вредить" / Unsplash

В Украине растет количество случаев домашнего насилия. Об этом свидетельствует статистика обращений в полицию. Однако, как известно, не все люди обращаются в полицию, а иногда они даже не осознают, в какой опасности живут. Какой должна быть правильная психологическая поддержка жертвы насилия – читайте дальше.

О том, как поддержать жертву домашнего насилия, написала психолог Богдана Валигура на своей странице в Инстаграме.

Читайте также Домашнее насилие во время карантина: что делать и куда обращаться, объяснила Супрун

Богдана Валигура сразу отметила, что мы не можем помочь тем людям, которые не готовы принять это. Жертва насилия может из-за давления с вашей стороны еще больше закрыться.

Не нужно никого спасать, пока об этом не просят,
– предупредила психолог.

Что делать, если вы узнали о факте насилия, но жертва не хочет это обсуждать или говорит, что все нормально?

  • Не давите на человека, не настаивайте на том, что ему нужно бежать от абьюзера.

Главная задача заключается не в том, чтобы спасти, а в том, чтобы человек осознал реальное положение дел и чувствовал, что вы готовы помочь.

  • Не лезьте с советами. Если вы действительно хотите помочь, вам стоит построить доверительные отношения и дать понять, что вы действительно беспокоитесь.

К примеру, слова "Я переживаю за тебя", "Как ты себя чувствуешь?", "Если ты захочешь, то обсудить или тебе будет нужна помощь – я рядом, ты всегда можешь ко мне обратиться".

  • Распространяйте информацию, которая может натолкнуть на размышления.

Часто в случаях домашнего насилия жертва воспринимает ситуацию, как нормальную.

"Очень аккуратно подайте (жертве) информацию, которая может натолкнуть на размышления. Это могут быть статьи или видео о том, как распознать домашнее насилие", – рекомендует психолог.

Лесли Морган – "Почему жертвы домашнего насилия не уходят от мучителей": смотрите видео

  • Спросите, что произошло. Многие люди могут быть не уверены, действительно ли они стали жертвами и было насилие. Им может показаться, что это была случайность.

Поэтому важно поговорить о ситуации и подчеркнуть, что человек не виновен в насилии другого лица.

Не говорите фразы: "Почему ты так долго терпела и молчала?", "Что ты такого сделала, что он тебя ударил?».

Не говорите ультиматумы: "Или уходи от него, или прекрати мне это рассказывать".

"Жертвам насилия практически невозможно самостоятельно вырваться из круга насилия. Поэтому поддерживая такого человека, вы помогаете ему понять, что он не одинок и может найти поддержку", – добавила психолог.

Куда обращаться в случае совершения насилия?

  • 102 – Национальная полиция Украина
  • 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)
  • 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию
  • 0 800 500 225/116111 – Национальная "детская" горячая линия
  • 0 800 213 100 – Единый контакт центр системы бесплатной правовой помощи

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Психология Психология семьи Сексизм Жертвы Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна