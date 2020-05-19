Как помочь жертве домашнего насилия

В Украине растет количество случаев домашнего насилия. Об этом свидетельствует статистика обращений в полицию. Однако, как известно, не все люди обращаются в полицию, а иногда они даже не осознают, в какой опасности живут. Какой должна быть правильная психологическая поддержка жертвы насилия – читайте дальше.

О том, как поддержать жертву домашнего насилия, написала психолог Богдана Валигура на своей странице в Инстаграме.

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Богдана Валигура сразу отметила, что мы не можем помочь тем людям, которые не готовы принять это. Жертва насилия может из-за давления с вашей стороны еще больше закрыться.

Не нужно никого спасать, пока об этом не просят,

– предупредила психолог.

Что делать, если вы узнали о факте насилия, но жертва не хочет это обсуждать или говорит, что все нормально?

Не давите на человека, не настаивайте на том, что ему нужно бежать от абьюзера.

Главная задача заключается не в том, чтобы спасти, а в том, чтобы человек осознал реальное положение дел и чувствовал, что вы готовы помочь.

Не лезьте с советами. Если вы действительно хотите помочь, вам стоит построить доверительные отношения и дать понять, что вы действительно беспокоитесь.

К примеру, слова "Я переживаю за тебя", "Как ты себя чувствуешь?", "Если ты захочешь, то обсудить или тебе будет нужна помощь – я рядом, ты всегда можешь ко мне обратиться".

Распространяйте информацию, которая может натолкнуть на размышления.

Часто в случаях домашнего насилия жертва воспринимает ситуацию, как нормальную.

"Очень аккуратно подайте (жертве) информацию, которая может натолкнуть на размышления. Это могут быть статьи или видео о том, как распознать домашнее насилие", – рекомендует психолог.

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Спросите, что произошло. Многие люди могут быть не уверены, действительно ли они стали жертвами и было насилие. Им может показаться, что это была случайность.

Поэтому важно поговорить о ситуации и подчеркнуть, что человек не виновен в насилии другого лица.

Не говорите фразы: "Почему ты так долго терпела и молчала?", "Что ты такого сделала, что он тебя ударил?».

Не говорите ультиматумы: "Или уходи от него, или прекрати мне это рассказывать".

"Жертвам насилия практически невозможно самостоятельно вырваться из круга насилия. Поэтому поддерживая такого человека, вы помогаете ему понять, что он не одинок и может найти поддержку", – добавила психолог.

Куда обращаться в случае совершения насилия?

102 – Национальная полиция Украина

1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)

0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию

0 800 500 225/116111 – Национальная "детская" горячая линия

0 800 213 100 – Единый контакт центр системы бесплатной правовой помощи

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