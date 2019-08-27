Помочь онкобольным детям вместо букетов учителям призывает фонд "Таблеточки"

Благотворительный фонд "Таблеточки" призвал детей, родителей, учителей и воспитателей присоединиться к ежегодной акции "Благотворительность вместо цветов". В рамках этой акции предлагают подарить на 1 сентября учителю или воспитателю детского сада всего один букет от класса или группы, а остальные деньги передать в помощь онкобольным детям.

В фонде также призвали учителей и воспитателей рассказать об этой акции "Благотворительность вместо цветов" в своих школах, детсадах или на страницах соцсетей. Для этого можно использовать готовые плакаты и иллюстрации.

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Как присоединиться к акции "Благотворительность вместо цветов"?

Родителям и детям:

Сделайте благотворительный взнос в пользу онкобольных детей на сайте благотворительной кампании.

Распечатайте сертификат о благотворительном взносе и подарите его вместе с букетом от всего класса или от группы.

Учителям и воспитателям:

Напишите о поддержке акции на своей странице в Facebook, Instagram или в другой соцсети.

Распечатайте плакаты в поддержку акции и повесьте на школьном стенде или в другом помещении.

О деталях акции можно узнать по ссылке. К слову, эта акция проходит пятый год подряд. Партнерами являются проекты "Освита.ua" и "Развитие ребенка".

Что известно о благотворительном фонде "Таблеточки"​С 2011 года фонд борется с детским раком в Украине. За это время фонд помог более 3 тысячам 500 детей, собрав для помощи 185 миллионов 900 тысяч гривен. Благодаря акции "Благотворительность вместо цветов" за 5 лет дети получили помощь на 430 тысяч гривен.

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