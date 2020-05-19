Помогает ли БЦЖ побороть коронавирус: результаты крупного исследования

Версия о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавирусной инфекции, не нашла подтверждения.

Большое исследование израильских ученых опубликовали в авторитетном журнале Journal of American Medical Association.

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Они проверяли эту гипотезу на основе научных данных, сравнив показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией у БЦЖ-вакцинированных и невакцинированных людей.

Как проходило исследование эффективности БЦЖ против коронавируса

В Израиле национальная программа иммунизации включала обязательную вакцинацию БЦЖ всех новорожденных в период с 1955 по 1982 годы. С 1982 года вакцина вводилась только иммигрантам из стран с высокой распространенностью туберкулеза.

Это изменение позволило сравнить частоту и пропорции инфицирования COVID-19 в двух аналогичных группах – у лиц, которые родились в течение трех лет до прекращения действия программы вакцинации БЦЖ, и у лиц, родившихся в течение трех лет после.



БЦЖ не влияет на вероятность заражения коронавирусом / unsplash.com

Результаты дифференцировались по годам рождения пациентов, 1979-1981 год (в возрасте 39-41 года), и 1983-1985 год (в возрасте 35-37 лет). Всего проверили более 72 000 человек. 3064 из них были вакцинированы, 2869 – вакцинированные.

Результаты исследования влияния БЦЖ на коронавирус

В каждой группе было зарегистрировано по одному случаю тяжелого заболевания, что привело к искусственной вентиляции легких или реанимации, летальных случаев не было. Из-за небольшого числа тяжелых случаев невозможно сделать вывод о связи между статусом БЦЖ и тяжестью заболевания. Что же касается средней тяжести инфицированных, то в обеих группах их было примерно поровну.

Таким образом, исследование не подтвердило версию о том, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте имеет защитный эффект против COVID-19 во взрослом возрасте. Однако исследование касается только возможности БЦЖ защищать от заражения COVID-19. Оно не оценивает влияние этой прививки на тяжесть течения болезни.

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