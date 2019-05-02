Помогает ли "кодирование" лечить алкоголизм

Это самый известный пример плацебо в отечественной практической медицине. Термин "кодирование" был предложен в 80-х годах известным советским наркологом Довженко, как метод избавления от алкогольной зависимости.

Механизм действия заключается в убеждении пациента в том, что "если выпьешь - умрешь в страданиях", рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Виды "кодирования":

"Подшивка Торпедо". Авторские методы воздействия на психику: гипноз, запугивание, просмотр видео или прослушивание записей. Применение установок для "воздействия на мозг". Например, электростимуляция мозга.



Кодирование не может помочь бросить пить

Как это должно работать?

Это манипуляция "верой" для поддержания страха, который заставляет людей воздерживаться от употребления алкоголя. К сожалению, одного страха мало. Часто особенно доверчивые ожидают окончания срока "кодирования", ну а 90% пациентов начинает употреблять через несколько недель от процедуры. Методы "кодирования" из соображений медицинской этики, а также в связи с отсутствием признаков доказательности в международной наркологии не применяются.

Почему этот метод еще живет?

Вера в быстрое исцеление; Снятие ответственности с себя – "подшить" не пей; Ореол мистики и вера в эффективность.

Алкоголизм отнесен ВОЗ к категории хронических заболеваний, поэтому вылечить его невозможно! Но при правильном лечении можно достичь стойкой ремиссии.

Комплексная терапия алкоголизма включает применение антагонистов опиоидных рецепторов, которые блокируют действие алкоголя на организм человека и, таким образом, уменьшают влечение. При этом постепенно происходит "угасание тяги" к спиртному.

Существуют также условно-рефлекторный способ с применением медикаментозных средств, которые при поступлении в организм алкоголя дают выраженную вегетативную реакцию, неприятную для человека. При этом пациент сознательно идет на этот шаг.

Обязательно психотерапевтическое сопровождение и реабилитация в специальных сообществах зависимых, например, "Клуб анонимных алкоголиков".

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