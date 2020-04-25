Помогает ли перекись водорода лечить COVID-19: ответ Супрун

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун разрушила миф о том, что якобы перекись водорода помогает лечить коронавирус COVID-19.

Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.

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Экс-глава Минздрава напомнила, что перекись водорода можно использовать как средство для механического промывания открытой раны или обеззараживания пораженного участка кожи.

Нет никаких доказательств его эффективности для заживления ран и уничтожения бактерий и вирусов, в частности,

– отметила Супрун.

Экс-министр добавила, если пить перекись водорода, как советуют фейковые исследования, можно заработать ряд побочных эффектов, включая затрудненное дыхание или обморок. Это может привести и к смерти.

Как написали в "По ту сторону новостей", питье перекиси может вызвать ожоги и поражения внутренних органов.

"Не слушайте горе-врачей и будьте осторожны с альтернативными и народными методами", – отметили в "По ту сторону новостей".



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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