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Помогает ли сладкое улучшить настроение

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Многие люди поднимают себе настроение сладостями, потому что считают, что конфеты, пирожные, мандаринки помогут чувствовать себя лучше. Впрочем, так ли это?

Исследование ученых из Университета Канзаса свидетельствует о том, что рацион с высоким содержанием сахара может ухудшить симптомы депрессии.

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Поэтому, если вы и без того чувствуете себя не очень, то сладкое может только ухудшить тревожные симптомы.

Ученые говорят, хоть в случае подавленного состояния у нас и возникает желание побаловать себя сладким, не стоит поддаваться этому искушению.

Продукты, содержащие много сахара, на короткое время способны повышать настроение, но в больших дозах наоборот пагубно влияют на настроение человека, и даже могут вызывать депрессию,
- отметили ученые.

По такой же схеме специалисты критикуют употребление алкоголя.

Исследователи установили, что когда мы выпиваем, чтобы успокоиться, то делаем только хуже.

Следовательно, вместо алкоголя и сладостей ученые советуют добавлять в рацион достаточное количество омега-3 и растительных продуктов, которые, наоборот, уменьшают симптомы депрессии.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Психология Здоровое питание Депрессия
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