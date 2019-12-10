Помогают ли защитные маски при загрязненном воздухе на улице

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Уличная маска: преимущества и недостатки / bbc.com

Тканевые и бумажные маски на улице – новый тренд в обществе, под который даже разрабатывают отдельные линии одежды. Но они не фильтруют настолько хорошо, чтобы защитить от микроскопических частиц пыли. Какие маски действительно действенные, а какие – нет, читайте в материале Здоровье 24.

В прошлом году ученые заметили, что маски для лица, которые использовали жители Пекина для защиты от загрязненного воздуха, не оправдали ожиданий местных жителей, сообщает ABC News.

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Тканевые маски не предназначены для защиты органов от пыли, поэтому не эффективны против загрязненного воздуха. Кроме того, они не герметично прилегают к лицу.

Даже маска с высокоэффективным материалом, который способен отфильтровать частицы, может обеспечить только минимальную защиту именно из-за отсутствия герметичности.

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Маски P2 значительно лучше справляются с отфильтровыванием частиц

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Какие защитные маски эффективны

Пылевые маски и респираторы, которые вы могли видеть на строителях, оцениваются по уровню защиты. Средства P1 обеспечивают низкий уровень защиты от пыли, тогда как маски P2 значительно лучше справляются с отфильтровыванием частиц. Поэтому вид масок, который на самом деле помогает отфильтровать загрязненный воздух, – это маски P2.

Но прежде чем ее приобрести, помните, что средства для защиты органов дыхания эффективны лишь при полной герметичности. Поэтому если где-то проходит воздух или у вас на лице большая борода, из-за которой маска полностью не прилегает к коже, – в ней нет смысла.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мода
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