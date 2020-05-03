24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Помоги врачам: Минздрав призывает побыть дома "еще немного" – видео

- Читати новину українською
В Минздраве призвали помочь врачам соблюдением карантина
В Минздраве призвали помочь врачам соблюдением карантина / afp.com

В Министерстве здравоохранения призвали людей побыть дома еще немного. Мол, именно это поможет быстрее побороть пандемию, снять карантин и вернуться к обычной жизни.

Видео с призывом оставаться дома Минздрав опубликовал в своем фейсбуке.

Интересно Выход из карантина в Украине: успехи и недостатки противодействия коронавирусу

В Министерстве предложили представить свой обычный карантинный день в защитном костюме. Там отметили, что этот эксперимент можно прервать в любой момент, чего не могут сделать врачи.

Ты можешь остановить этот эксперимент и выдохнуть. Они – пока нет. Помоги им – побудь дома. Еще немного,
– отметили в Минздраве.

Ролик о важности соблюдения карантина: смотрите видео

карантин, як Україна буде виходитиКак Украина будет выходить из карантина / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
сегодня , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза