Помоги врачам: Минздрав призывает побыть дома "еще немного" – видео
В Министерстве здравоохранения призвали людей побыть дома еще немного. Мол, именно это поможет быстрее побороть пандемию, снять карантин и вернуться к обычной жизни.
Видео с призывом оставаться дома Минздрав опубликовал в своем фейсбуке.
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В Министерстве предложили представить свой обычный карантинный день в защитном костюме. Там отметили, что этот эксперимент можно прервать в любой момент, чего не могут сделать врачи.
Ты можешь остановить этот эксперимент и выдохнуть. Они – пока нет. Помоги им – побудь дома. Еще немного,
– отметили в Минздраве.
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