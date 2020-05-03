Помоги врачам: Минздрав призывает побыть дома "еще немного" – видео

В Министерстве здравоохранения призвали людей побыть дома еще немного. Мол, именно это поможет быстрее побороть пандемию, снять карантин и вернуться к обычной жизни.

Видео с призывом оставаться дома Минздрав опубликовал в своем фейсбуке.

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В Министерстве предложили представить свой обычный карантинный день в защитном костюме. Там отметили, что этот эксперимент можно прервать в любой момент, чего не могут сделать врачи.

Ты можешь остановить этот эксперимент и выдохнуть. Они – пока нет. Помоги им – побудь дома. Еще немного,

– отметили в Минздраве.

Ролик о важности соблюдения карантина: смотрите видео

Как Украина будет выходить из карантина / инфографика 24 канала