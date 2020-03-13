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Помогут ли лекарства против высокого давления бороться с коронавирусом

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Могут ли лекарства против высокого давления быть профилактическими лекарствами против коронавируса. И почему на них возлагают надежды медики.

Про те, чому ліки проти високого тиску вважають ймовірною терапією коронавірусу, розповів директор інституту біохімії імені О.В.Палладіна Сергій Комісаренко в ефірі одного з телеканалів.

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За словами Комісаренка, однією з гіпотез, чому діти мало хворіють на коронавірус є те, що в клітинах їхнього епітелію є мало ензиму.

Ензим або ферменти – це органічні каталізатори білкової або РНК природи, що утворюються в живих організмах.

Як вірус потрапляє в організм?

Протеїни відщеплюють від шипа вірусу певну частину і тоді вірус входить в клітину. Відтак, саме ензим допомагає вірусу потрапити в клітини. 

То чи ефективні ліки проти високого тиску?

Ні вони не будуть ефективними. Зараз пробують розробити ліки, які будуть містити молекули, які власне перешкоджатимуть потраплянню вірусу в клітини організму, але це все ще розробки,
– розповів пан Сергій.

Варто розуміти, що ліків проти коронавірусу немає. Не варто вірити спекуляціям фармкомпаній. 

міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Лечение Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Здоровая жизнь
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