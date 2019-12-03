Понимаете ли вы своего кота: пройти тест

Коты выражают эмоции с помощью мимики. Однако люди в большинстве случаев не могут ее понять.

В исследовании канадских ученых приняли участие 6 тысяч человек из 85 стран – в основном владельцы кошек, пишет The Washington Post.

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Как проходило исследование?

Каждому респонденту было показали 20 коротких роликов с мордочками котов: по ним нужно было определить, довольно ли животное или нет.

Тест провалили почти все – средний результат составил 11.85 правильных ответов. Более 15 очков удалось набрать лишь 13% опрошенных. Женщинам тест дался получше, чем мужчинам; пожилые справились хуже молодых. Хозяева кошек чаще получали такие же оценки, что и люди без котов.

Выводы ученых

В итоге авторы исследования пришли к выводу, что настроение кошек все же можно определить по мимике, однако справиться с этим может не каждый.

Пройти тест на знание кошачьей мимики

Урезанные версии теста можно пройти и сейчас: есть легкая и более сложная версия. В ходе обоих тестов вам будут показывать ролики с тремя вариантами ответов: "Положительный (настроение)", "Негативный" и "Не знаю". Первый тест прошли правильно 85% опрошенных; на втором же ошибались даже ветеринары.

После каждого правильного или неправильного ответа объясняется эмоция кота, поэтому тест можно назвать еще и обучающим. Авторы исследования советуют проходить его чаще всем владельцам кошек: это поможет лучше понимать своего питомца.

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