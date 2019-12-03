Понимаете ли вы своего кота: пройти тест

55 Читати новину українською
Мимика кошек / unsplash.com

Коты выражают эмоции с помощью мимики. Однако люди в большинстве случаев не могут ее понять.

В исследовании канадских ученых приняли участие 6 тысяч человек из 85 стран – в основном владельцы кошек, пишет The Washington Post.

Также на тему: Создали робота-компаньона для котиков: что он умеет

Как проходило исследование?

Каждому респонденту было показали 20 коротких роликов с мордочками котов: по ним нужно было определить, довольно ли животное или нет.

via GIPHY

Тест провалили почти все – средний результат составил 11.85 правильных ответов. Более 15 очков удалось набрать лишь 13% опрошенных. Женщинам тест дался получше, чем мужчинам; пожилые справились хуже молодых. Хозяева кошек чаще получали такие же оценки, что и люди без котов.

Выводы ученых

В итоге авторы исследования пришли к выводу, что настроение кошек все же можно определить по мимике, однако справиться с этим может не каждый.

Пройти тест на знание кошачьей мимики

Урезанные версии теста можно пройти и сейчас: есть легкая и более сложная версия. В ходе обоих тестов вам будут показывать ролики с тремя вариантами ответов: "Положительный (настроение)", "Негативный" и "Не знаю". Первый тест прошли правильно 85% опрошенных; на втором же ошибались даже ветеринары.

via GIPHY

После каждого правильного или неправильного ответа объясняется эмоция кота, поэтому тест можно назвать еще и обучающим. Авторы исследования советуют проходить его чаще всем владельцам кошек: это поможет лучше понимать своего питомца.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня
6277
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Мир животных Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
26 ноября 19:47 В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Юлія Девда 1614
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 64092
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 2581
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 105926
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 9205
Новости
Больше новостей
Залиште відгук