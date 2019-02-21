Популярная диета может сокращать продолжительность жизни

Австралийские ученые-медики выяснили, что популярная диета с высоким содержанием белка может негативно влиять на продолжительность жизни человека.

Цель белковой диеты – ограничить потребление жиров и углеводов, заменив их белковыми продуктами: постным мясом, рыбой, сыром. При таком режиме питания организм хоть и не голодает, но недополучает огромное количество необходимых ему веществ.

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Исследователи из Института медицинских исследований Южной Австралии провели эксперимент над червями и фруктовыми мухами-дрозофилами, пишет MedicalXpress.

Эксперимент помог выделить специальный биологический механизм сокращения жизни, который срабатывает, когда в организм поступает пища с высоким содержанием белков.



Белковая диета приводит к преждевременному старению

Из-за высокого содержания такой пищи на клеточном уровне увеличивается синтез белка. Чем больше содержание белков в рационе, тем быстрее обновление клеток. Такое ускорение увеличивает процент "ошибок" в процессе синтеза белков в клетках.

Это приводит к накоплению дефектных белков, что плохо влияет на здоровье носителя. Это приводит к преждевременному старению организма и сокращению продолжительности жизни.

Исследователи советуют употреблять пищу с высоким содержанием клетчатки: фрукты, овощи, необработанные зерна и семян.



Исследователи советуют употреблять пищу с высоким содержанием клетчатки

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