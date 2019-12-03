Популярная процедура ухода за волосами – на самом деле портит их состояние: вывод дерматолога

Кератиновое выпрямление волос – популярный уход за волосами. Однако шелковистость и гладкость со временем превратится в секущиеся кончики и сухость волос.

О том, почему не следует делать кератиновое выравнивание волос, а если и делать, то как, – рассказала дерматолог Анна Захожая.

Читайте также: Как правильно лечить выпадение волос

Суть процедуры

Кератиновое выпрямление волос предполагает нанесение кератиносодержащих веществ на волосяной стержень по принципу защитной оболочки, которая выравнивает волосы и придает им гладкости и блеска.

После нанесения коллагена волосы фиксируют стайлером (выравнивателем).

Преимуществом процедуры является эффект роскошно-глянцевых и прямых волос в течение 3-4 месяца.



Кератиновое выравнивание волос, хоть и считают лечебной процедурой, имеет множество негативных последствий

Недостатки кератинового выравнивания

Сухие, ломкие и тусклые волосы после 2-3 мес от процедуры. Почему? Обертывание креатином стержня волоса лишает его доступа влаги. Отсутствие влаги со временем приводит к ломкости, сухости и тусклости волос.

Также губительное действие добавляет стайлер с температурой 220 градусов. Тогда когда изменения структуры стержня волоса колеблются от 120-170 градусов.

Кашель, слезотечение, тошнота, покраснение и зуд кожи могут возникать во время проведения кератинового выравнивания волос.

Поскольку практически все средства для кератинового выравнивания содержат формальдегид. Его концентрация в таких средствах в 20 раз превышает норму. Средний уровень формальдегида достигает 2-10%. Известно также, что формальдегид является канцерогеном (причиной возникновения рака).

Формальдегид – важно! Производители любят писать на упаковке formaldehyde free. В составе таких средств вы не найдете формальдегида (Formaldehyde), потому что: Он указан под другим названиями: Formalin, Formic aldehyde, Methanediol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Paraform, Oxomethane, Oxymethylene, CAS Number 50-00-0.3.

Формальдегида там нет, но есть вещества, которые выделяют его при нагревании, например, Timonacic acid (thiazolidinecarboxylic acid Hair Smoothing Products That Could Release Formaldehyde) или Oxoacetamide carbocysteine Non-Formaldehyde Based Smoothing Treatments.

Если вы таки решили проводить процедуру кератинового выравнивания волос, открыто спрашивайте у мастера, что именно вам будут наносить на волосы.

Отдавайте предпочтение гидролизованному коллагену. Он проникает в середину волос и восстанавливает его структуру, а не только создает защитную пленку.



Формальдегид при высоких температурах является опасным для здоровья

Существуют также риски, что мастер выполнит процедуру неправильно. В частности, неправильно подберет температуру выравнивателя – это главная ошибка. Пористые пряди волос, которые сильно повреждены, нельзя выпрямлять очень горячим выравнивателем.

Если пережечь волосы на этом этапе, после вымывания кератина они будут выглядеть хуже, чем до процедуры.

Если волосы густые, можно использовать высокую температуру, иначе внутрь волоса проникнет мало кератина и кудри останутся.

Кроме того, перед началом выравнивания волосы должны быть высушенными на 100%. Если мастер "недосушит" волос, высокая температура уравнителя может сильно повредить его структуру.

Умеренные средства фиксации кератина

1. Сушка с помощью керамических браш.

2. Ультразвуковые стайлеры с инфракрасным излучением (избегайте металлических).

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.