Популярная среди украинок операция провоцирует рак

Популярные текстурированные импланты фирмы Allergan, Plc не так безопасны, как кажутся. Увеличение груди с их помощью вызывает редкий тип рака – анапластическую крупноклеточную лимфому.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США провело детальный анализ связи между грудными имплантатами и редким раком иммунной системы, пишет FGA.

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Для этого их понадобилось 660 медицинских отчетов о случаях анапластической крупнолеточной лимфомы (BIA-ALCL), которые связаны с имплантатом молочной железы в США с 2010 года.

Анапластическая крупноклеточная лимфома – что это? Это редкий тип лимфомы (злокачественных опухолей, возникающих из лимфоцитов), который поддается лечению. Он может возникнуть вокруг грудных имплантатов. BIA-ALCL чаще всего встречается у пациентов с грудными имплантатами с текстурированной поверхностью. Это рак иммунной системы, а не тип рака молочной железы. При раннем обнаружении BIA-ALCL обычно излечим. Заболевание проявляется развитием безболезненных и увеличенных лимфатических узлов. Общие признаки включают потерю аппетита и усталость, а также лихорадку, потерю веса и ночную потливость

Анализ показал, что зафиксировали 457 уникальных случаев лимфомы, включая девять смертей пациентов.



Грудные имплантаты могут вызвать рак ​

Пока точный характер связи между имплантатами и лимфомой, как и саму причину возникновения рака, ученые еще не установили.

Маммопластика – что это? Это пластическая операция на молочной железе, которая заключается в изменении ее формы и (или) изменении размера молочной железы (увеличении или уменьшении). Если речь идет об увеличении груди, то хирурги во время пластической операции устанавливают имплантаты под ткань молочной железы или под мышцы, в результате чего тело образует защитную капсулу. В большинстве случаев признаки анапластической крупноклеточной лимфомы выявляли вблизи имплантата и именно под этой капсулой.

Исследователи отмечают, что полученные результаты позволяют предположить, что пациенты с грудными имплантатами имеют повышенный риск развития этого типа рака.

Имплантаты фирмы Allergan, Plc уже отзывают из Евросоюза, а Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств приостановило их продажу. Отметим, именно эти имплантаты часто используют украинские пластические хирурги. Но наши медики не готовы от них отказаться.



ЕС отозвал эти имплантаты

"Если брать по цене, то это самый дорогой имплантат. Конечно, пациенты хотят самые дорогие имплантаты. Пара анатомических – больше тысячи долларов", – пояснил пластический хирург Эдгар Каминский.

Украина, США и другие страны не планируют запрещать имплантаты.

"Эту текстуру используют очень многие фирмы. Поэтому, если мы говорим, что она что-то делает плохое, мы должны отозвать, запретить все имплантаты с такой формой", – пояснил Каминский.

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