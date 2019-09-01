Популярное обезболивающее может вызвать опасное состояние

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Популярное обезболивающее может вызвать опасное состояние
Популярное обезболивающее может вызвать опасное состояние / pixabay.com

Обезболивающие лекарства класса опиоидов могут серьезно навредить здоровью человека – привести к гипогликемии.

Связь препаратов и риск появления гипогликемии американским ученым удалось установить, обработав данные более 12 миллионов отчетов о побочных эффектах при приеме лекарств, пишет Scientific Reports.

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Гипогликемия – что это и в чем опасность

Это состояние, которое возникает при резком снижении уровня глюкозы в крови ниже 3,2-2 ммоль/л. Оно возникает из-за физического или психологического перенапряжения. При гипогликемии человек ощущает острую слабость, в том числе и мышечную. Обессиленные мышцы начинают мелко дрожать, появляется озноб.

Резкое длительное снижение может привести к нарушению работы нервной системы вплоть до эпилептических судорог, потери сознания и комы.

Для этого они проанализировали архивы систем отчетности о побочных действиях Управления по контролю за продуктами и лекарствами США за последние 15 лет.

Речь идет о обезболивающем лекарстве трамадол.

 
Трамадол – что это?
Это обезболивающие лекарства класса опиоидов. Их часто выписывают пациентам с достаточно сильными болями. Из-за относительно небольших (по сравнению с другими сильными опиоидными анальгетиками) побочных эффектов и "потенциала злоупотребления", его назначают чаще, чем другие опиоиды.

Эксперты отмечают риск появления гипогликемии у пациентов, употребляющих трамадол, в десять раз выше, чем при употреблении других обезболивающих опиоидного ряда.

Травмадол значно збільшує ризик гіпоглікеміїТрамадол значительно увеличивает риск гипогликемии

По сравнению с аналогичными неопиоидних обезболивающими препаратами – ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина, или NMDA-антагонистами (кетамином и мемантином).

Кроме трамадола, похожий риск дает только метадон – опиоид, который используют в наркологии при заместительной терапии тяжелых наркотических зависимостей.

 
Опиоиды – что это?

Это психоактивные вещества, полученные из опийного мака, или их синтетические аналоги и соединения, синтезируемые нашим организмом. Препараты дают ощущение эйфории и иногда вызывают сон. Также они несут обезболивающий эффект.

Ученые подчеркивают, что нужны отдельные исследования.

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Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Лечение Лекарства
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