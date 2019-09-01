Популярное обезболивающее может вызвать опасное состояние
Обезболивающие лекарства класса опиоидов могут серьезно навредить здоровью человека – привести к гипогликемии.
Связь препаратов и риск появления гипогликемии американским ученым удалось установить, обработав данные более 12 миллионов отчетов о побочных эффектах при приеме лекарств, пишет Scientific Reports.
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Это состояние, которое возникает при резком снижении уровня глюкозы в крови ниже 3,2-2 ммоль/л. Оно возникает из-за физического или психологического перенапряжения. При гипогликемии человек ощущает острую слабость, в том числе и мышечную. Обессиленные мышцы начинают мелко дрожать, появляется озноб.
Резкое длительное снижение может привести к нарушению работы нервной системы вплоть до эпилептических судорог, потери сознания и комы.
Для этого они проанализировали архивы систем отчетности о побочных действиях Управления по контролю за продуктами и лекарствами США за последние 15 лет.
Речь идет о обезболивающем лекарстве трамадол.
Эксперты отмечают риск появления гипогликемии у пациентов, употребляющих трамадол, в десять раз выше, чем при употреблении других обезболивающих опиоидного ряда.
Трамадол значительно увеличивает риск гипогликемии
По сравнению с аналогичными неопиоидних обезболивающими препаратами – ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина, или NMDA-антагонистами (кетамином и мемантином).
Кроме трамадола, похожий риск дает только метадон – опиоид, который используют в наркологии при заместительной терапии тяжелых наркотических зависимостей.
Это психоактивные вещества, полученные из опийного мака, или их синтетические аналоги и соединения, синтезируемые нашим организмом. Препараты дают ощущение эйфории и иногда вызывают сон. Также они несут обезболивающий эффект.
Ученые подчеркивают, что нужны отдельные исследования.
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