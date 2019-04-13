Популярное обезболивающее может вызвать смертельную болезнь у детей

Ацетилсалициловая кислота или аспирин в течении многих лет достаточно успешно использовалась в педиатрии при лихорадке и воспалительных процессах различного происхождения.

Его начали применять более сдержанно, когда доказали вред аспирина для слизистой оболочки желудка, информирует врач Евгений Комаровский.

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Если же говорить о снижении температуры, то частосу назначений ацетилсалициловой кислоты в медицине не уменьшили.

Евгений Комаровский "В конце концов, если именно в этот момент у ребенка 39°С и мама убеждена в том, что после лекарства станет легче, так никакие теоретически возможные язвы желудка не будут реальным препятствием для начала лечения".

Другие исследования обнаружили сложные последствия. Речь идет о болезни синдрома Рея. При этой болезни тяжело поражается головной мозг и печень.

Причина развития синдрома Рея точно не установлена до сих пор. В то же время выявлено три группы факторов, способствующих развитию этого синдрома:

• врожденные нарушения обмена веществ;

• инфекции – чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b)

• прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты.



Применение аспирина в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни

От этой болезни погибает каждый второй больной. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4-12 лет.

Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни.

Поэтому Комаровский предостерегает: детям до 15 лет давать ацетилсалициловую кислоту как жаропонижающее средство категорически нельзя.

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