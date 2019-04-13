Популярное обезболивающее может вызвать смертельную болезнь у детей
Ацетилсалициловая кислота или аспирин в течении многих лет достаточно успешно использовалась в педиатрии при лихорадке и воспалительных процессах различного происхождения.
Его начали применять более сдержанно, когда доказали вред аспирина для слизистой оболочки желудка, информирует врач Евгений Комаровский.
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Если же говорить о снижении температуры, то частосу назначений ацетилсалициловой кислоты в медицине не уменьшили.
Другие исследования обнаружили сложные последствия. Речь идет о болезни синдрома Рея. При этой болезни тяжело поражается головной мозг и печень.
Причина развития синдрома Рея точно не установлена до сих пор. В то же время выявлено три группы факторов, способствующих развитию этого синдрома:
• врожденные нарушения обмена веществ;
• инфекции – чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b)
• прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты.
Применение аспирина в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни
От этой болезни погибает каждый второй больной. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4-12 лет.
Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни.
Поэтому Комаровский предостерегает: детям до 15 лет давать ацетилсалициловую кислоту как жаропонижающее средство категорически нельзя.
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