Популярное противовирусное средство вызывает мутацию вируса гриппа

Речь идет о препарате Ксофлюза, который появился на рынке около 2 лет назад и был подан как самое действенное лечебное средство против гриппа.

Обнаружили, что Ксофлюза (балоксавир марбоксил) может вызвать мутацию вируса гриппа, которая вызывает устойчивость к этому препарату. Мутация вместе с бактерией передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, как обычный штамм, сообщает Nature Biology.

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Предыдущие исследования уже указывали на то, что препарат вызывает устойчивость к вирусу у каждого четвертого ребенка, инфицированного штаммом H3N2 или H1N1.

Специалисты разбили 96 пациентов, инфицированных штаммом H1N1, на две группы: 74 тех, кто еще не начал лечение препаратом (10 взрослых и 64 ребенка) и 22 тех, кто начал (7 взрослых и 15 детей).



Балоксавир может вызвать мутацию вируса

В первой группе исследователи ни у кого не обнаружили мутацию, а вот во второй группе мутация произошла у 5 человек – одного взрослого и четырех детей (у 23% пациентов).

Еще специалисты проверили 40 взрослых и 101 ребенка, которые были заражены вирусом штамма H1N1, и обнаружили мутацию лишь у двух пациентов. Из 16 человек (четырех взрослых и 12 детей), которые пролечились балоксавиром, мутация произошла у четырех детей (25% от общего числа пациентов).

Интересно, что ген чаще всего мутирует у детей, поэтому ученые считают, что несмотря на все недостатки, балоксавир является хорошим препаратом для лечения взрослых. Да и те вирусы, которые приобрели устойчивость к балоксавиру, остались чувствительными к другим препаратам.

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