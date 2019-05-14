Популярное жаропонижающее может привести к кровоизлиянию в мозг

Новое исследование ученых из Тайваня подтверждает, что низкая доза аспирина, которую каждый день принимают для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей.

Ученые из медицинского колледжа университета Чанг Гун в Тайване проанализировали данные 13 предыдущих работ. В них более 130 тысяч человек в возрасте от 42 до 74 лет без сердечных заболеваний или инсульта получали аспирин или плацебо для профилактики этих состояний, пишет DailyMail.

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Эксперимент показал, что во всех возрастных группах был повышен риск внутричерепного кровоизлияния.

Люди, которые принимали плацебо, имели риск кровоизлияния в мозг 0,46%.

Для тех, кто принимал аспирин, риск составил 0,63%.

Принимать аспирин в низких дозах каждый день раньше рекомендовали пожилым людям из-за способности лекарства предотвращать тромбозы. У людей, которые имеют жировые отложения в артериях, известные как атеросклеротические бляшки, бляшки могут обрываться и вызвать свертывания, препятствуя притоку крови к сердцу или мозгу.

Исследование ученых из Тайваня доказывает: ежедневный прием аспирина в малых дозах является в лучшем случае бесполезной тратой денег для здоровых пожилых людей. В худшем случае это может повысить риск внутреннего кровотечения в мозг и привести к преждевременной смерти.

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