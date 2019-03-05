Популярные бытовые товары могут серьезно навредить здоровью

Химические вещества, содержащиеся в предметах быта и пище, могут способствовать развитию бесплодия у мужчин.

Британские исследователи из Ноттингемского университета проанализировали влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированных бифенилов (ПХБ) 153 на образцы спермы от мужчин и племенных собак, пишет MedicalExpress.

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Обнаружили, что химикаты способны повреждать половые клетки человека и животных.

Эти вещества, которые оказываются в мужском репродуктивном тракте, снижают подвижность сперматозоидов. Они вызывают нарушения ДНК. А это приводит к бесплодию.

DEHP содержится в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях.

ПХБ 153 является опасным и запрещенным химикатом. Несмотря на это он часто встречается в окружающей среде и в пищевых продуктах.

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