Популярные диеты, которые убивают наш организм

Правильное питание и диета – это совсем не тождественные понятия. И если популярное правильное питание помогает похудеть, или же поддерживать вес, иметь здоровые волосы, кожу и внешний вид в целом, то диеты обычно приносят вред организму, поскольку большинство из них – это практически голодание.

Здоровье 24 подготовило материал, в котором мы расскажем, какие же диеты наносят непоправимый вред организму.

Во-первых, надо сразу понять, что соблюдение той или иной диеты может назначать только профессиональный врач-диетолог. И то, лишь после полного обследования организма. Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе какие-то диеты, чтобы поскорее похудеть. Помните, что радикальные диеты не только не дают результата, но и вредят организму.

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Лимонная диета

Эта диета требует 10-дневный курс голодания. Нельзя ничего есть, кроме напитка из воды, лимонного сока, кленового сиропа и каенского перца.

Сначала это должна была быть программа для очистки организма от шлаков, но благодаря рекламе знаменитостей она быстро вошла в моду как метод, позволяющий сбросить вес.



Вода с лимоном

Такая "голодная" диета приносит организму лишь вред. Ведь высокая концентрация кислоты может изрядно навредить кишечнику и желудку. Также напиток с лимоном негативно влияет на зубную эмаль, делая ее чувствительной.

О разрушении самых распространенных мифов относительно пользы употребления воды с лимоном читайте здесь.

Стоит добавить, что ни один из ингредиентов этой диеты не очищает организм. К тому же, такие резкие колебания веса негативно сказываются на здоровье.

Соковая диета

Она предусматривает на некоторое время, а именно от трех до десяти дней, исключить из рациона все, кроме натуральных свежих фруктовых и овощных соков.

Эксперт по спортивному питанию Калифорнийского университета Лиз Эплгейт отметила, что основной недостаток такой диеты – это дефицит белков и калорий. Именно они лишают организм необходимых для жизни веществ и энергии.



Соковая диета опасна для здоровья

Такая диета не только приводит к замедлению метаболизма, но и гарантирует быстрый возврат сброшенных килограммов, после нормализации рациона.

Белковая диета

Диета разрешает есть продукты, которые содержат большое количество белка, а именно: мясо, яйца, рыбу, обезжиренные молочные продукты, а также сыр тофу.

Такая диета действительно может подарить стройность. Однако, если долго придерживаться ее, то это плохо скажется на организме. От избытка белка и протеина почки будут работать из последних сил, в них будут образовываться камни.

О том, как белковая диета может сокращать жизнь читайте здесь.

Кроме того, в крови будет увеличиваться уровень холестерина, что приведет к проблемам с сердцем и сосудами. А риск получить инсульт или инфаркт вырастет до 28%. Одновременно могут формироваться камни в желчном пузыре. Из-за нехватки клетчатки кишечник плохо будет усваивать микроэлементы.

Диета на детском питании

Цель такой диеты – питаться готовыми детскими пюре из баночек, содержащих натуральные продукты, без искусственных красителей и консервантов. Это позволяет перейти на дробное питание небольшими порциями и похудеть.



Диета на детском питании

Такой рацион не подходит для долгого применения. Ведь отсутствие необходимости пережевывать пищу негативно сказывается на челюстном аппарате и на пищеварении. Детское питание не дает взрослому организму необходимое количество клетчатки, белков и жиров.

Диета на капустном супе

В течение недели рацион ограничивается лишь овощным супом из капусты и воды. Калорийность такого питания очень низкая, меньше, чем тысяча калорий в день. Как считает специалист по питанию Эрин Палинский-Уэйд, настолько значительное ограничение калорийности не является здоровым способом похудения.

К тому же, количество получаемых с пищей калорий настолько мало, что замедляет обмен веществ. Эта радикальная диета может привести к дефициту в организме жизненно важных элементов питания – белков и жирных кислот.

Важно! Помните, что любая диета, у которой есть жесткие ограничения рано или поздно кончится. И вы вернетесь к привычному образу жизни. Следовательно, организм, переживший стресс, будет накапливать все больше и больше жира. Так сказать, про запас.



После окончания диеты организм будет наверстывать упущенное

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