Популярные лекарства от болезней сердца признали смертельно опасными

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Популярные лекарства от болезней сердца признали смертельно опасными
Популярные лекарства от болезней сердца признали смертельно опасными / Фото из свободных источников

Европейское общество кардиологов показало результаты исследования, которое подтвердило, что некоторые лекарства от болезней сердца могут привести к внезапной остановки сердца.

Речь идет о лекарствах с действующим веществом нифедипин, которые в основном применяются для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, пишет EurekAlert!.

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Стенокардия – что это?
Это сердечное заболевание, сопровождающееся болью или дискомфортом в груди. Оно возникает, когда сердечная мышца не получает достаточное количество обогащенной кислородом крови через коронарные артерии.

Результаты исследования показали, что использование высоких доз этого вещества связывают с повышенным риском остановки сердца. При этом у лекарств, содержащих амлодипин, такого побочного эффекта обнаружено не было.

По словам ученых, нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими медиками при лечении болезней сердца. До этого оба препарата считались одинаково эффективными и безопасными.

Эксперимент показал, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен. Эти результаты, возможно, придется принимать во внимание при назначении того или иного препарата. Внезапная остановка сердца является распространенной причиной смерти в развитых странах мира.

К слову, на сайте "Лекарство Контроль" в Украине зарегистрировано 19 препаратов с действующим веществом нифедипин.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Лекарства Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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