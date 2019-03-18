Популярные лекарства от болезней сердца признали смертельно опасными
Европейское общество кардиологов показало результаты исследования, которое подтвердило, что некоторые лекарства от болезней сердца могут привести к внезапной остановки сердца.
Речь идет о лекарствах с действующим веществом нифедипин, которые в основном применяются для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, пишет EurekAlert!.
Читайте также: В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя
Результаты исследования показали, что использование высоких доз этого вещества связывают с повышенным риском остановки сердца. При этом у лекарств, содержащих амлодипин, такого побочного эффекта обнаружено не было.
По словам ученых, нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими медиками при лечении болезней сердца. До этого оба препарата считались одинаково эффективными и безопасными.
Эксперимент показал, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен. Эти результаты, возможно, придется принимать во внимание при назначении того или иного препарата. Внезапная остановка сердца является распространенной причиной смерти в развитых странах мира.
К слову, на сайте "Лекарство Контроль" в Украине зарегистрировано 19 препаратов с действующим веществом нифедипин.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.