Популярные лекарства в семь раз увеличивают риски возникновения кровотечения: ученые

Преимущества приема аспирина больше не перевешивают потенциального вреда препарата для здоровья. В условиях доступности новых препаратов и методов диагностики назначение аспирина должно проходить под контролем врача, призывают ученые.

Предыдущие исследования, проведенные в 2000 году, указывают на преимущества аспирина, однако новые исследования ученых меняют устоявшиеся представления, пишет EurekAlert.

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Почему нельзя назначать аспирин

Американские ученые пришли к выводу, что аспирин не следует назначать для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В новом обзоре ученые сравнили данные исследований в период с 1978 года по 2002 год с данными после 2005 года.

Наблюдения не подтвердили преимущества приема аспирина.

Препарат не снижает риски смертности от рака и сердечных приступов, – говорится в выводах ученых.



Аспирин не следует назначать как профилактику заболеваний сердца

Среди тысячи пациентов, которые принимали аспирин в течение пяти лет, было в четыре раза меньше случаев сердечно-сосудистых событий, однако в семь раз больше случаев кровотечений.

При этом никакого положительного влияния на уровень смертности не было зафиксировано.

Преимущества аспирина больше не перевешивают потенциальный вред.

Препарат не следует рекомендовать для первичной профилактики инсульта и сердечного для пациентов, у которых в анамнезе нет сердечно-сосудистых заболеваний, – резюмировали ученые.

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