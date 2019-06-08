Популярные лекарства вдвое увеличивают риск перелома

Психотропные препараты используются для лечения широкого спектра состояний, включая депрессию, боль и слабоумие. Несмотря на это, их побочные эффекты значительно увеличивают риск падений и переломов.

Ученые из Австралии провели исследование, в котором приняли участие более 12 тысяч ветеранов, пишет журнал Australian Prescriber.

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У 8 тысяч участников был диагностирован перелом бедра. Ученые изучили, принимали ли респонденты психотропные препараты в течение 6 месяцев до получения травмы. Средний возраст группы составлял 88 лет.

Исследование показало, что риск падений и переломов увеличивается при приеме антидепрессантов, опиатов, противоэпилептических препаратов, бензодиазепинов для лечения тревожных расстройств, а также антипсихотиков, которыми обычно лечат шизофрению и биполярное расстройство. У таких людей вдвое увеличивается риск перелома бедра после падения.

Примерно на столько же риск падений и переломов возрастает при приеме обезболивающих из категории опиатов.

Если же человек совмещает несколько подобных препаратов, то риск падений и переломов бедра может вырасти в 5 раз.

Это равно одному дополнительному перелому бедра на каждые 17 пациентов в возрасте от 80 лет и старше, принимающих антидепрессанты.

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