Популярные напитки увеличивают риск рака, – ученые

Международная группа ученых выяснила, что употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск развития рака легких.

Исследователи провели анализ состояния здоровья более миллиона жителей Азии и США, пишет LiveScience.

Читайте также: Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований

Период наблюдения в среднем составил 8,6 года. Эксперты также учли все факторы: возраст, тип кофе, наличие или отсутствие кофеина, и тому подобное.

Выяснилось, что у некурящих, которые выпивали две и более чашек кофе в день, риск легких был больше на 41% по сравнению с теми, кто не пил кофе.

Сторонники чая, которые также употребляли две и более чашек напитка в день, риск развития рака легких оказался выше на 37%.

Ученые пришли к выводу, что возникновение онкологического заболевания в этом случае связано не с воздействием на организм кофеина, а со следствием обжаривания кофейных зерен. Относительно чая, то исследователи не смогли объяснить этот эффект.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.