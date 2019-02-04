Популярные товары могут содержать наночастицы, способствующие быстрому распространению рака

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что наночастицы, содержащиеся в обработанных пищевых продуктах, пищевых приложениях, потребительских товарах, в частности, солнцезащитных кремах и лекарствах, могут способствовать распространению особо опасной формы рака.

Эксперты выяснили, что наночастицы, на основе которых создают средства борьбы против опухолей, могут наоборот – ускорить формирование метастазов, пишет Phys.org.

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Метастаз – что это? Это перемещение раковых клеток или микроорганизмов из первичного очага в другое место в организме. Процесс образования метастазов называется метастазированием. Из-за метастазов рак практически не поддается лечению.

Ученые провели эксперименты по использованию культур опухолевых клеток молочной железы. Они обнаружили, что частицы, сделанные из золота, диоксида титана, серебра и диоксида кремния, способствуют более легкому проникновению раковых клеток в кровеносные сосуды.

Феномен, который назвали NanoEL (англ. Nanomaterials induced endothelial leakiness), ускоряет распространение онкоклеток в другие ткани и органы, которые в противном случае могли быть недоступными для злокачественных новообразований.

Исследователи убеждены, что результаты этого эксперимента должны учитываться при разработке новых методов терапии рака на основе наночастиц. Однако даже при отсутствии такого лечения пациенты могут подвергаться воздействию наночастиц, содержащихся в пищевых продуктах, что затрудняет борьбу с опухолями.



Оборотные пищевые продукты могут содержать опасные наночастицы

По словам ученых, NanoEL способствует более легкому распространению лекарств в пораженные ткани. Например, при фиброзе печени возникают множество рубцов, которые уменьшают количество питательных веществ, поступающих через сосуды. Сейчас специалисты работают над восстановление кровотока с помощью наночастиц.

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