Популярные в Украине продукты могут снизить риск одного из видов рака

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Снизить риск развития рака кишечника может ежедневное употребление лука и чеснока
Снизить риск развития рака кишечника может ежедневное употребление лука и чеснока / unsplash.com

Исследователи из Медицинского университета в Шэньяне (Китай) обнаружили, что снизить риск развития рака кишечника может ежедневное употребление лука и чеснока.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек, пишет Daily Mail.

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Эксперимент показал, что у тех, кто регулярно употреблял лук или чеснок, риск развития рака кишечника был в среднем на 79% ниже, чем у тех, кто не ел эти продукты.

Ученые также убеждены в том, что определенные соединения в луке могут защитить женщин и мужчин от рака молочной железы и простаты.
Чтобы продукты уберегли от рака, их необходимо есть необработанными. Все потому, что в обработанных продуктах очень мало необходимых химических веществ.

Эксперты сравнили показатели здоровья и диеты 833 пациентов с раком кишечника с таким же количеством здоровых людей в контрольной группе. Сравнение показало, что кипячение лука снижает количество полезных химических веществ, а нарезка и измельчение свежего чеснока приносит пользу.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Онкозаболевания Лечение Профилактика заболеваний исследования
Источник: 24 Канал
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