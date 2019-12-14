Популярный продукт спасет вашу печень от алкогольного отравления

Лактобактерии, которые входят в состав кисломолочных продуктов – кефира, йогурта, сметаны, ряженки и творога, способствуют улучшению качества микрофлоры кишечника. Но недавнее исследование ученых показало, что этот вид бактерий способен восстановить и печень.

Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Medicinal Food.

Также по теме: Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться

Как проходило исследование

Ученые исследовали влияние бактерии Lactobacillus rhamnosus на мышах, которым давали алкоголь в течение двух месяцев. После воздействия алкоголя, кишечная микрофлора мышей была в плохом состоянии – уменьшилось количество лактобактерий, бифидобактерий, увеличилось количество грамотрицательных бактерий.



Кефир восстанавливает печень \ unsplash.com

Что касается печени, то она была воспалена и увеличена. Последние две недели эксперимента мышам давали Lactobacillus rhamnosus.

Результаты исследования

В результате алкогольной дисбактериоз уменьшился, а печень стала накапливать меньше жира. Это не первое исследование влияния бактерии Lactobacillus rhamnosus. Ранее эта же исследовательская группа обнаружила ее способность улучшать барьерные функции кишечника.

Ученые выразили надежду, что полученные данные помогут в разработке новых препаратов для лечения печени.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.