Популярный в Украине продукт может привести к развитию аллергии

Немецкие ученые обнаружили, что отложения обычной поваренной соли в организме может привести к развитию аллергических реакций

Исследователи из технического университета Мюнхена проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом, пишет MedicalXpress.

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Атопический дерматит – что это? Это распространенное хроническое заболевание кожи, которое поражает как взрослых, так и детей. Кожа на лице и теле становится очень сухой и раздраженной. Пока нет конкретной причины, из-за чего возникает заболевание. Вероятно, роль играет генетический фактор, нарушение функции верхнего слоя кожи. Лекарства от болезни нет, зато существуют препараты, которые могут облегчить симптомы.

Анализ показал, что уровень натрия на пораженных участках кожи оказался в 30 раз выше нормы.

Исследователи обнаружили, что хлорид натрия заставляет Th2-клетки вырабатывать повышенное количество белков интерлейкина-4 и интерлейкина-13. Это может приводить к воспалительным реакциям кожи, в частности, аллергическому дерматиту.

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