Популярный в Украине продукт увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней

Употребление трех и более яиц в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

К таким выводам пришли ученые из американского департамента профилактической медицины Северо-Западного университета Чикаго, пишет CNN.

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Специалисты проанализировали данные шести экспериментов, проведенных с участием 29 615 человек разных национальностей. Добровольцы заполняли длинные пищевые опросники и указывали, что они съели за предыдущий год или месяц.

Состояние здоровья участников отслеживалась в течение 31 года. За это время диагностировали 5400 сердечно-сосудистых патологий и 6132 смерти от всех причин.

Употребление трех-четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина. Ученые отмечают, что в одном яйце содержится 186 мг холестерина, соответственно в трех-четырех яйцах может содержаться до 750 мг. Это превышает среднесуточную норму более, чем на 60%.

Каждые 300 мг холестерина повышают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний на 3,2% и ранней смерти на 4,4%.

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